2 287 13

Суд оставил Шуфрича под стражей еще на 2 месяца, - до 17 января 2026 года. ФОТОрепортаж

Суд продлил меры пресечения народному депутату от запрещенной ОПЗЖ Нестору Шуфричу и его бывшему помощнику.

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд 19 ноября принял решение продлить содержание под стражей Шуфрича — без альтернативы в виде залога, до 17 января 2026 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Также суд продлил меру пресечения его бывшему помощнику - домашний арест до 19 января 2026 года.

Напомним, что в сентябре 2024 года прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении них.

Судебное разбирательство в отношении указанных лиц продолжается. Им инкриминируют финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти. Народному депутату дополнительно вменяют государственную измену.

По версии следствия, после оккупации Крыма обвиняемые организовали перерегистрацию недвижимости по законодательству РФ, заключили договор охраны с незаконным военизированным формированием и перечислили средства в пользу Росгвардии.

Кроме того, следствие считает, что народный депутат действовал в координации с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года уехал в Москву и сейчас работает на страну-агрессора. Он систематически транслировал пророссийские нарративы в публичных выступлениях и интервью, осуществляя подрывную деятельность против Украины.

Читайте: Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Читайте также: Шуфрич, подозреваемый в госизмене, зарегистрировал законопроект о защите нацменьшинств

арест (10163) суд (24726) Шуфрич Нестор (944) Офис Генпрокурора (3123)
Топ комментарии
Якось негарно вийшло.
Живе, краде і процвітає в Україні ціле кодло колишніх проросійських, а віддувається лише Шуфрич з Каломойським.
19.11.2025 18:27 Ответить
Ну, по перше, каломойша--дуже, дуже багата людина. А по друге, він не літав (не одноразово!) до кацапських "вагнерівців" в Африку (не лише туди) на літаках ресурсної ********* за завданням кремлівської гебні вирішувати деякі кацапські проблеми.
19.11.2025 18:43 Ответить
Чому ж ? А Червінським мотлошать як хочуть ?!!!
19.11.2025 18:33 Ответить
В своїх хоромах то не арешт, шапіто а не правосуддя, паскуди.
19.11.2025 18:42 Ответить
Шуфричу-то зачем лицо замазывать? Его что ли кто-то не знает?
19.11.2025 18:47 Ответить
Можливо щоб не було видно фінгала.
19.11.2025 19:59 Ответить
яка важка справа ...ніяк не можуть закрити цю потвоорю да
19.11.2025 18:59 Ответить
А, так Шуфрича більше не б'ють тому він сидить... ясно тепер.
19.11.2025 19:01 Ответить
на кічи його хоч разок начовпли?
19.11.2025 19:03 Ответить
праведник...він їм 161 статтю. а вони йому так "віддячили"
19.11.2025 19:22 Ответить
Так і до депутатської пенсії досидить і звільнять по вислузі (відсидці).
19.11.2025 19:57 Ответить
Йолку йому подаруйте, незабаром новий рік!)
19.11.2025 20:47 Ответить
А що з їбалом на фотках? Чи фотографу видали мильницю? Бо на інших сайтах його нормальні. Чи цензор думає ніхто не знає їбала цих людей)))
20.11.2025 09:02 Ответить
 
 