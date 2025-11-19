Суд оставил Шуфрича под стражей еще на 2 месяца, - до 17 января 2026 года. ФОТОрепортаж
Суд продлил меры пресечения народному депутату от запрещенной ОПЗЖ Нестору Шуфричу и его бывшему помощнику.
По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд 19 ноября принял решение продлить содержание под стражей Шуфрича — без альтернативы в виде залога, до 17 января 2026 года, сообщает Цензор.НЕТ.
Также суд продлил меру пресечения его бывшему помощнику - домашний арест до 19 января 2026 года.
Напомним, что в сентябре 2024 года прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении них.
Судебное разбирательство в отношении указанных лиц продолжается. Им инкриминируют финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти. Народному депутату дополнительно вменяют государственную измену.
По версии следствия, после оккупации Крыма обвиняемые организовали перерегистрацию недвижимости по законодательству РФ, заключили договор охраны с незаконным военизированным формированием и перечислили средства в пользу Росгвардии.
Кроме того, следствие считает, что народный депутат действовал в координации с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года уехал в Москву и сейчас работает на страну-агрессора. Он систематически транслировал пророссийские нарративы в публичных выступлениях и интервью, осуществляя подрывную деятельность против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Живе, краде і процвітає в Україні ціле кодло колишніх проросійських, а віддувається лише Шуфрич з Каломойським.