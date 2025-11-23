Ворог обстріляв Дніпропетровщину: загинули дві людини, ще п’ятеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Впродовж дня неділі, 23 листопада, російські окупанти атакували Дніпропетровську область, застосовуючи безпілотники та артилерію. Внаслідок ворожих атак є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив т.в.о. начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по Нікопольщині

Ворог бив по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах, застосовуючи FPV-дрони, БпЛА, артилерію.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок одного з ударів у Марганці загинули дві людини – 42-річна жінка та чоловік 39 років.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Також зазнали поранень ще п'ятеро людей: 59-річний чоловік і жінки 21, 48, 52 та 69 років. Стан останньої постраждалої лікарі оцінюють як важкий.

Фото: Дніпропетровська ОВА

У населених пунктах сталося декілька займань. Понівечено майже десяток заправок. Пошкоджені інфраструктура, 2 п'ятиповерхівки, приватний будинок, магазин, гараж. Побиті й автівки, господарські споруди, газопровід.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріли Криворіжжя

На Грушівську громаду, що на Криворіжжі, росіяни скерували FPV-дрон. Минулося без постраждалих.

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У Дніпрі зросла кількість постраждалих

Крім цього, повідомляється, що у Дніпрі збільшилася кількість потерпілих через нічну атаку. На зараз їх 16.

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