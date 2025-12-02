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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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СБУ та Нацполіція викрили 7 організаторів "ухилянтських схем" у різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації в Україні та затримали сімох організаторів оборудок.

За суми до 18,5 тисячі доларів США ділки продавали військовозобов’язаним підроблені документи для уникнення призову або переправляли їх за кордон "в обхід" КПП, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

 Так, у Києві правоохоронці викрили начальника райвідділу Центру пробації, який оформлював ухилянтам фейкове опікунство за "важкохворими" родичами. До незаконної діяльності він залучив знайомих лікарів, які "виписували" близьким військовозобов’язаних фіктивні довідки.

Ще один його спільник передавав підроблені медвисновки клієнтів до ТЦК для оформлення відстрочки від мобілізації.

У Харкові викрито трьох фігурантів, які продавали ухилянтам фейкові документи про наявність інвалідності. Для підроблення історії хвороби ділки організовували ухилянтам "стаціонар" у лікарні з подальшим записом неіснуючих діагнозів.

Серед затриманих організаторів "схеми" – завідувачка неврологічного відділення місцевої медустанови, яка фальсифікувала меддовідки.

На Закарпатті затримано ще двох ділків, які переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску. Спочатку фігуранти збирали клієнтів у місцевому хліві, а потім по одному супроводжували їх до сусідньої країни "обхідними" стежками.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
  • незаконне переправлення осіб через державний кордон;
  • зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ

Читайте: Прокуратура викрила незаконні механізми уникнення мобілізації у двох регіонах. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20875) Нацполіція (15765) СБУ (13961) Харків (6139) Закарпатська область (2267) Харківська область (2835) Харківський район (938)
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і знову сбу?
сбу не бачить мародерів та зрадників у владних кабінетах?
сбу за комбайнером миколою ганяється та якогось урюка мордує в підвалі?
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02.12.2025 14:00 Відповісти
Я думаю, чтотпомощь ухилянству єто сейчас самый распромтрпненный и самый выгодный бизнес в Украине. Тем более что ответственность за это почти нулевая.
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02.12.2025 14:03 Відповісти
Яке ухилянство? Все як побажали у 2019 році. Куди біжите за великі хабарі з країни ''зеленої мрії''?
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02.12.2025 14:08 Відповісти
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02.12.2025 14:14 Відповісти
немає слів. СБУ. коли у них достатньо роботи по виявленню ворожої резидентури, ждунів-наводчиків, диверсантів, колоборантів в силових структурах, займаються боротьбою з власним населенням. Стоять на блокпостах, який можна об їхати десятьма дорогами, якщо ти ворог, отримують УБД, захмарні зарплати
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02.12.2025 14:35 Відповісти
і усим керує або сприяє цьому зе...
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02.12.2025 14:56 Відповісти
За закон про 18-22 хтось сильно відповідати буде!!!
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03.12.2025 20:20 Відповісти
Коли ви всі вже нажретесь?
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03.12.2025 20:32 Відповісти
 
 