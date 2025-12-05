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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Внаслідок удару безпілотника по вантажівці загинули двоє чоловіків в Ізюмі на Харківщині. ФОТО

Сьогодні у місті Ізюм, на Харківщині, під час перевантаження дров із автомобіля ЗІЛ у тягач, по транспортному засобу влучив ударний безпілотник.

Унаслідок атаки БпЛА в кабіну вантажівки загинули 52 та 67-річні чоловіки, які перебували поруч із автомобілем, інформує Цензор.НЕТ.

На місці удару зайнялася пожежа

Поліцейські нині проводять огляд місця події, збирають докази та фіксують черговий злочин військових РФ проти українців.

Також читайте: Внаслідок ворожих атак на Запоріжжі поранено чоловіка, надійшло 34 повідомлення про руйнування. ФОТОрепортаж

обстріл

Читайте: Ворожих обстрілів зазнала Харківщина: пошкоджено підприємства та приватні будинки. ФОТО

Автор: 

армія рф (21305) обстріл (34564) Ізюм (363) Харківська область (2856) Ізюмський район (235)
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Нєхєр красти ліс. І за цих мирних лісорубів, які крадуть ліс- замість лісу одна оболонка.
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05.12.2025 15:37 Відповісти
 
 