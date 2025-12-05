Внаслідок удару безпілотника по вантажівці загинули двоє чоловіків в Ізюмі на Харківщині. ФОТО

Сьогодні у місті Ізюм, на Харківщині, під час перевантаження дров із автомобіля ЗІЛ у тягач, по транспортному засобу влучив ударний безпілотник.

Унаслідок атаки БпЛА в кабіну вантажівки загинули 52 та 67-річні чоловіки, які перебували поруч із автомобілем, інформує Цензор.НЕТ.

На місці удару зайнялася пожежа

Поліцейські нині проводять огляд місця події, збирають докази та фіксують черговий злочин військових РФ проти українців.

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