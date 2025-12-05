Ворожих обстрілів зазнала Харківщина: пошкоджено підприємства та приватні будинки. ФОТО
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 7 населених пунктів Харківської області.
Внаслідок обстрілів немає постраждалих, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі обстрілів
Ворог атакував 4 БпЛА Основ’янський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 11 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Ланцет";
- 1 fpv-дрон;
- 16 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у місті Харків пошкоджено цивільне підприємство;
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Леміщине);
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (с. Благодатівка);
- у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв).
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