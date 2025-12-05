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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Ворожих обстрілів зазнала Харківщина: пошкоджено підприємства та приватні будинки. ФОТО

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 7 населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів немає постраждалих, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі обстрілів

Ворог атакував 4 БпЛА Основ’янський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 КАБ;
  • 11 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА типу "Ланцет";
  • 1 fpv-дрон;
  • 16 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у місті Харків пошкоджено цивільне підприємство;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Леміщине);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (с. Благодатівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв).

Також читайте: Через ворожі обстріли Херсонщини поранено 11 людей, ще одна жінка постраждала внаслідок підриву на міні. ФОТОрепортаж

обстріл

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Автор: 

армія рф (21305) обстріл (34564) Харків (6155) Харківська область (2856) Харківський район (952)
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