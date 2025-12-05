Вражеским обстрелам подверглась Харьковщина: повреждены предприятия и частные дома. ФОТО
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 7 населенных пунктов Харьковской области.
В результате обстрелов нет пострадавших, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали обстрелов
Враг атаковал 4 БпЛА Основянский район Харькова.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 1 КАБ;
- 11 БпЛА типа "Герань-2";
- 2 БпЛА типа "Ланцет";
- 1 fpv-дрон;
- 16 БпЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в городе Харьков повреждено гражданское предприятие;
- в Богодуховском районе поврежден частный дом, хозяйственные постройки, электросети (с. Лемищино);
- в Купянском районе поврежден частный дом, хозяйственные постройки (с. Благодатовка);
- в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (г. Чугуев).
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