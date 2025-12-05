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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Вражеским обстрелам подверглась Харьковщина: повреждены предприятия и частные дома. ФОТО

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 7 населенных пунктов Харьковской области.

В результате обстрелов нет пострадавших, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали обстрелов

Враг атаковал 4 БпЛА Основянский район Харькова.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 1 КАБ;
  • 11 БпЛА типа "Герань-2";
  • 2 БпЛА типа "Ланцет";
  • 1 fpv-дрон;
  • 16 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в городе Харьков повреждено гражданское предприятие;
  • в Богодуховском районе поврежден частный дом, хозяйственные постройки, электросети (с. Лемищино);
  • в Купянском районе поврежден частный дом, хозяйственные постройки (с. Благодатовка);
  • в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (г. Чугуев).

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обстрел

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Автор: 

армия РФ (23087) обстрел (33210) Харьков (7906) Харьковская область (2802) Харьковский район (935)
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