Група молодиків напала на артистів ансамблю "Гуцулія" на Львівщині: їм оголосили підозри. ФОТО

У місті Шептицький, що на Львівщині, на заправці компанія молодих осіб напала на артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю "Гуцулія". Поліція почала розслідування побиття.

Про це повідомили генеральний директор ансамблю Василь Шеремета, поліція Львівщини та очільниця ОВА на Прикарпатті Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці ситуації

За словами гендиректора, напад стався 7 грудня близько 3 години ночі. Ансамбль повертався додому після 25 концертів у Польщі та Фінляндії.

Так6 на заправці ОККО в Шептицькому компанія приблизно з шести чоловіків та трьох жінок "у неадекватному стані увірвалася в автобус, розкидала речі, провокувала конфлікт, а згодом — почала фізичне насильство".

"Це не була "бійка". Це був односторонній напад. Артисти намагалися заспокоїти ситуацію, захищали дівочий склад", - заявив Шеремета.

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Постраждалі артисти

Унаслідок нападу в членів ансамблю зламані носи, численні забої, забої ребер, струс мозку, складний перелом зі зміщенням.

Постраждала також адміністраторка "Гуцулії": її штовхнули, і тепер вона має забій ребер, сильний стрес.

Реакція ОВА

Колектив звернувся до поліції, але зазначив, що має "серйозні питання" до дій правоохоронців, які приїхали на виклик.

Там стверджують, що після інциденту попри нецензурну лайку та агресивну поведінку нападників не затримали, а представники поліції з ними "спокійно спілкувалися". Ті не одразу затримали учасників інциденту.

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На інцидент відреагувала також й очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона закликала органи до оперативного та неупередженого розслідування й притягнення винних до відповідальності.

"Насильство щодо артистів, які гідно представляють Україну за кордоном і поверталися після тривалої гастрольної поїздки, є абсолютно неприпустимим", - наголосила посадовиця.

Що каже поліція?

У поліції згодом повідомили, що під час конфлікту троє артистів та водій, усі — жителі Івано-Франківська віком від 25 до 44 років, зазнали тілесних ушкоджень. В одного з потерпілих медики діагностували перелом, в інших — забої та садна.

Правоохоронці заявили: встановлені всі учасники інциденту, з ними тривають слідчі дії.

Ними виявилися двоє чоловіків віком 18 та 20 років і 21-річний студент місцевого училища, повідомила обласна прокуратура.

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Підозри нападникам

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років позбавлення волі.

Поліціянти оголосили підозру в хуліганстві двом хлопцям, яких називали "найактивнішим учасникам хуліганських дій". Це жителі Шептицького віком 18 і 20 років. Підозри планують вручити й іншим учасникам нападу.



