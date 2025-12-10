СБУ запобігла теракту в Житомирі: росіяни намагалися втягнути 16-річну школярку. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли ще одному теракту в Житомирі. За результатами дій на випередження викрито нову спробу рашистів підірвати саморобну бомбу на території житлового мікрорайону міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Намагалися втягнути 16-річну школярку з Бердичева

Як встановило розслідування, до вчинення злочину російські спецслужбісти намагалися втягнути 16-річну школярку з Бердичева, яка шукала "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

За матеріалами справи, школярка отримала "пропозицію" від куратора з рф прибути до обласного центру і оселитися там на декілька днів в орендованій квартирі.

Перебуваючи в тимчасовій оселі, юначка мала власноруч зібрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) за інструкцією рашистів. Серед іншого, вона мала "підсилити" його металевими гайками та обладнати мобільним телефоном для дистанційної активації.

Далі дівчина отримала інструкцію від російського спецслужбіста: заховати замасковану під вогнегасник бомбу в парку і встановити навпроти "локації" телефонну камеру.

Дивіться також: Новонародженого хлопчика знайшли біля смітника у Житомирі. Матір’ю виявилася 15-річна дівчина, - поліція. ФОТО

Вибухівку своєчасно виявили й знешкодили

Втім, Служба безпеки та Національна поліція зірвали ворожі плани – своєчасно виявили й знешкодили вибухівку, запобігли людським жертвам та задокументували підривну діяльність ворога.







Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту), триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Комплексні заходи проводять співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Також дивіться: Підозрюваного у розбійному нападі на інкасаторів у Житомирі екстрадовано з Німеччини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України продовжує закликати молодь повідомляти про будь-які спроби ворожих вербувань у спеціальний чат-бот "Спали" ФСБшника"