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Новорічний подарунок для путіна, кремлівська лапша, казки старого кгбешника. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
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Новорічний подарунок
Кремлівська лапша
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Казки старого кгбешника
Пакет безпеки
Коли вождь світової буржуазії дізнався про напад на резиденцію путіна
Паралелі історії
Все просто...
"Він хоче миру!"
Квадрат Епштейна
Новорічне диво
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