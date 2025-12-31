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Новини Фото Фотошопи політиків
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Новорічний подарунок для путіна, кремлівська лапша, казки старого кгбешника. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Головне побажання

фотожаба

Замовлення від українців

фотожаба

Треба!

фотожаба

Новорічний подарунок

фотожаба

Кремлівська лапша

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Докази атаки БпЛА на резиденцію Путіна не потрібні, - Пєсков. АУДIО

фотожаба

Казки старого кгбешника

фотожаба

Пакет безпеки

фотожаба

Коли вождь світової буржуазії дізнався про напад на резиденцію путіна

фотожаба

Паралелі історії

фотожаба

Все просто...

фотожаба

"Він хоче миру!"

фотожаба

Квадрат Епштейна

фотожаба

Новорічне диво

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1887) політика (5426) путін володимир (25581) фотожаба (14866) Трамп Дональд (9072)
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