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Новогодний подарок для Путина, кремлевская лапша, сказки старого кгбешника. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
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Заказ от украинцев
Нужно!
Новогодний подарок
Кремлевская лапша
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Сказки старого кгбешника
Пакет безопасности
Когда вождь мировой буржуазии узнал о нападении на резиденцию Путина
Параллели истории
Все просто...
"Он хочет мира!"
Квадрат Эпштейна
Новогоднее чудо
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