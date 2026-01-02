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Новини Фото Просування РФ
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Окупанти просунулись на Донеччині та Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

Станом на п'ятницю, 2 січня, російська окупаційна армія мала територіальні просування в Донецькій області - поблизу населених пунктів Різниківка та Предтечине, а також в Запорізькій області - поблизу Дорожнянки.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

За даними мап, війська РФ просунулися поблизу Різниківки Бахмутського району Донецької області, у районі Предтечиного Краматорського району Донеччини, а також неподалік населеного пункту Дорожнянка Пологівського району Запорізької області.

За оцінкою аналітичного проєкту DeepState, протягом 2025 року російські війська захопили 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% площі країни.

карта
карта
карта

Також читайте: Ворог у грудні окупував 445 км² території України, найбільше – на Покровському напрямку, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Різниківка (49) Предтечине (5) Дорожнянка (3) DeepState (558)
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Топ коментарі
+4
Так. Але перше об'єктивно і перевіряється. А другому потрібно просто вірити.
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02.01.2026 16:26 Відповісти
+3
Гімномарафон тричі на день. І ніякого інтернету. Дня через 2-3 попустить. Кордонів 91 року захочеться, кави в криму і багат-багато репарацій.
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02.01.2026 15:05 Відповісти
+3
А ти звідки пишеш?
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02.01.2026 16:18 Відповісти

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