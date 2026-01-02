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Окупанти просунулись на Донеччині та Запоріжжі, - DeepState. КАРТА
Станом на п'ятницю, 2 січня, російська окупаційна армія мала територіальні просування в Донецькій області - поблизу населених пунктів Різниківка та Предтечине, а також в Запорізькій області - поблизу Дорожнянки.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
За даними мап, війська РФ просунулися поблизу Різниківки Бахмутського району Донецької області, у районі Предтечиного Краматорського району Донеччини, а також неподалік населеного пункту Дорожнянка Пологівського району Запорізької області.
За оцінкою аналітичного проєкту DeepState, протягом 2025 року російські війська захопили 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% площі країни.
Топ коментарі
+4 Сергiй Супрун
показати весь коментар02.01.2026 16:26 Відповісти Посилання
+3 Ігор Климчук #581263
показати весь коментар02.01.2026 15:05 Відповісти Посилання
+3 Serhios Bond #490169
показати весь коментар02.01.2026 16:18 Відповісти Посилання
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