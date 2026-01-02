Окупанти просунулись на Донеччині та Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

Станом на п'ятницю, 2 січня, російська окупаційна армія мала територіальні просування в Донецькій області - поблизу населених пунктів Різниківка та Предтечине, а також в Запорізькій області - поблизу Дорожнянки.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

За даними мап, війська РФ просунулися поблизу Різниківки Бахмутського району Донецької області, у районі Предтечиного Краматорського району Донеччини, а також неподалік населеного пункту Дорожнянка Пологівського району Запорізької області.

За оцінкою аналітичного проєкту DeepState, протягом 2025 року російські війська захопили 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% площі країни.







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