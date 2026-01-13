Незаконний перетин кордону: поліцейські викрили злочинну схему нелегальної міграції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Викрито організацію ввезення на територію України громадянок Таїланду під виглядом працевлаштування.

Зловмисники відкрили фіктивне підприємство, на яке оформляли іноземок, повідомляє Цензор.НЕТ.

Слідчі повідомили організатору та його спільникам про підозру

Злочинну схему викрили оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління поліції у Київській області та процесуального керівництва Київської обласної прокуратури групу зловмисників, причетних до незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Правоохоронці з’ясували, що організував злочинну діяльність 57-річний громадянин Китаю, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні. Серед його спільників – громадянин Китаю та українка, які допомагали головному фігуранту у легалізації іноземців в нашій країні.

Зловмисники зареєстрували фіктивне підприємство, на яке в подальшому "працевлаштували" чотирьох громадянок Таїланду. Організатор незаконного бізнесу раніше вже отримував заборону в’їзду в Україну, але неодноразово перетинав державний кордон по підробленому паспорту.

У рамках кримінального провадження поліцейські провели низку санкціонованих обшуків за місцями мешкання та в транспортних засобах фігурантів.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили гроші у сумі понад 50 тисяч доларів, два автомобіля, банківські картки, оргтехніку та сервери, мобільні телефони та сім-картки, документи для легалізації іноземців, уставні та реєстраційні документи, печатки.

Організатора затримано

Організатору та його спільникам повідомлено про підозру - незаконне перетинання державного кордону України, вчинене повторно Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо примусового видворення нелегальних мігрантів з території України.

поліція
Також читайте: Затримано адвоката, який за 9 000 доларів обіцяв організувати уникнення мобілізації. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національна поліція та Служба безпеки України викрили організовану злочинну групу, причетну до незаконного переправлення чоловіків за кордон: усіх учасників і спільників затримано.

Робить операцію по зміну статі, громадянство і на війну, замість по- блатному броньованих.
13.01.2026 12:29 Відповісти
Слимаковому роду нема переводу.
13.01.2026 12:35 Відповісти
А то точно були "громадянки"?
Уточніть, можливо, вони приїхали до Колі Тищенка з офіційним візитом.
(але стать все одно перевірте!) 😂
13.01.2026 12:56 Відповісти
де-які коментатори навіть не читають текст - тупо сруть коментами після ознайомлення з заголовком.... мутрийнаріт, блд...

а ДПСУ, схоже, норм заробляє: не пускає просто так ні на виїзд ні на в'їзд
13.01.2026 17:55
 
 