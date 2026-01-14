Родина загинула через діючий генератор на балконі квартири в Києві, - поліція. ФОТО
У Києві через працюючий у квартирі генератор загинула ціла родина. Жінка та її батьки отруїлися чадним газом.
Про це повідомила пресслужба столичної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Днями правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки й під час перевірки оселі її батьків виявили тіла всіх трьох без ознак життя.
- У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.
Генератор залишили на балконі
Встановлено, що напередодні, кияни увімкнули генератор на балконі та лягли спати, при цьому двері до балкону були відчинені та вели до кімнати.
Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що причиною смерті жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька стало отруєння чадним газом.
А коли сплять, то його рівень піднімається з підлоги.
клінічні ідіоти (були)
Сами так делали, или теоретически знаете?
Последнее время стали выпускать нержавеющие гофры с зажимным соединением на трубу генератора. Пытались. Самый рекламируемый шланг загорелся через (рекорд) 5 минут
Но уже решено. Есть якобы нержавеющая гофра для воды и спец. цанговое соединение которое зажмется на этом, простите, маленьком отросточке.
Конечно речь идет о обычных, бытовых генераторах, как на картинке вверху
хто такому навчив...
Я вже не кажу про те, кому могла знадобитися електрика (і працюючий генератор), коли вони спали.