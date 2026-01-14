Родина загинула через діючий генератор на балконі квартири в Києві, - поліція. ФОТО

У Києві через працюючий у квартирі генератор загинула ціла родина. Жінка та її батьки отруїлися чадним газом.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

Днями правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки й під час перевірки оселі її батьків виявили тіла всіх трьох без ознак життя.

  • У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.

У Києві загинула ціла родина через увімкнений генератор

Генератор залишили на балконі

Встановлено, що напередодні, кияни увімкнули генератор на балконі та лягли спати, при цьому двері до балкону були відчинені та вели до кімнати.

Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що причиною смерті жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька стало отруєння чадним газом.

У Києві загинула ціла родина через увімкнений генератор
У Києві загинула ціла родина через увімкнений генератор

+46
Знаете когда мои друзья приятели и родственники заявляют что во всех бедах войны виновен Путин.. у меня аргумент простой. Для примитивов-Путин как бешеный пёс, который бегает по улицам села, и может влететь в любой двор в любую минуту. Так вот умный хозяин, запирает ворота калитку и двери в дом. А ещё берёт в руки берданку или хотя бы лом. Чтобы ******* этого пса если он как-то влетит во двор. Наш зелёный недоумок в девятнадцатом году просто открыл этому бешеному ПСУ все засовы, все замки, и он влетел и перегрыз всю семью. Кто виноват? Пёс? Или всё-таки хозяин который впустил его во двор?
14.01.2026 17:53 Відповісти
Пояснюють людям пояснюють а все даремно.
Ці смерті також на совесті міндіча з дружбанами і Ze з москалями.
14.01.2026 17:47 Відповісти
ніт - в першу чергу на совісті нашої влади.пуйло був є і буде і зло в цьому світі теж до скону життя.але коли наша влада пішла назустріч злу відкривши всі вікна і двері.....
14.01.2026 18:06 Відповісти
так, перемішуєтья, якщо по кімнаті ходять. А на рівні глаз - щоб сигнал зразу вкидався в очі.
А коли сплять, то його рівень піднімається з підлоги.
14.01.2026 19:01 Відповісти
>Встановлено, що напередодні, кияни увімкнули генератор на балконі та лягли спати, при цьому двері до балкону були відчинені та вели до кімнати.

клінічні ідіоти (були)
14.01.2026 17:51 Відповісти
для вумних ,генератор перероблений с бензину на газ звідси і чадний газ
14.01.2026 17:57 Відповісти
продаються карбюратори під газ
14.01.2026 17:58 Відповісти
"для вумних ,генератор перероблений с бензину на газ звідси і чадний газ" ...... У мене питання є - ти сам "вумний " , "перероблений" , чи "перероблено-вумний " ? ((( Звідки такі як ти придурки беруться - це генетичне , чи результат виховання ?
14.01.2026 20:29 Відповісти
Краще б тепліше вділись то були б живі.
14.01.2026 18:02 Відповісти
я так и робив на початку війни коли два тижні не було не газу не світла ,температура в хаті була 10 градусів , це в лютому
14.01.2026 18:10 Відповісти
10 градусів жити неможливо, як не одягнися
15.01.2026 01:50 Відповісти
А всього то треба було вивести шлангом вихлопні гази на вулицю через дірку в балконі і можна ще підести другим шлангом ззовні свіже повітря на карбюратор.
14.01.2026 18:59 Відповісти
треба було вивести шлангом вихлопні гази на вулицю.
Сами так делали, или теоретически знаете?
14.01.2026 19:47 Відповісти
У мене повербанк, генератора немає.
14.01.2026 21:53 Відповісти
Последнее время стали выпускать нержавеющие гофры с зажимным соединением на трубу генератора. Пытались. Самый рекламируемый шланг загорелся через (рекорд) 5 минут
15.01.2026 06:01 Відповісти
В этом и была скорее всего проблема. Здесь надо выполнить 2 задачи - сохранить герметичность и снизить температуру газов. Для герметичности можно применить термостойкие прокладки, например паранит или асбестовую ткань, слоем накрутив вокруг конца выхлопной и шланг брать термостойкий, предварительно измерив температуру трубы и газов. Если она очень высока, то придется добавлять конструкцию из металла в виде теплообменника, которую садить на конец выхлопной. А только потом соединять шлангом и везде выполнять герметичность и правила безопасности. Все это на ваш риск и с контролем и только в том случае если генератор невозможно вынести на улицу.
15.01.2026 09:00 Відповісти
В том то и проблема. Там выход из глушителя 3 см длинной, и 2 в диаметре. Из жести 0,8. И вибрация. Если приварить сразу трубу на улицу или муфту. Соединение от вибрации отвалится со стороны генератора. Надо гибкую подводку. Электрогофра металлическая не герметична.
Но уже решено. Есть якобы нержавеющая гофра для воды и спец. цанговое соединение которое зажмется на этом, простите, маленьком отросточке.
Конечно речь идет о обычных, бытовых генераторах, как на картинке вверху
15.01.2026 11:20 Відповісти
Вы все правильно делаете. Возможно еще рассмотреть крепление к основанию, где закреплена сама выхлопная или соединение выхода через мембранную жестяную муфту с кольцевым тиснением, воспринимающую вибрации или муфту гармошку (это жестяные широкие кольца большого диаметра, сваренные через одно по внешнему и внутреннему кругу).
15.01.2026 12:44 Відповісти
https://youtu.be/1Z2ZFRlP8Hc?si=74xcOnBkRXNeT-W7
20.01.2026 17:42 Відповісти
https://youtu.be/eN3tQdt-L-Q?si=zhX9GY_vKaFP5opN
20.01.2026 17:54 Відповісти
Дякую, шановний пан
20.01.2026 19:03 Відповісти
Вын так і зробив, скоріш за все. Але шось пішдл не так
14.01.2026 20:28 Відповісти
так і сусідів можна отруїти
хто такому навчив...
14.01.2026 19:14 Відповісти
"хто такому навчив..." .... придурків вистачає , до того ж як поглянеш скільки їх навколо , то враження що це заразне як вірусна інфекція . Їм розповідають про заборону щось на тих балконах встановлювати , а вони і далі чудять (( Це ще не все - чекаємо коли "кулібіни " сусідів потруять засунувши вихлопні труби до будинкової вентиляції як це вже колись робили газовими колонками. .
14.01.2026 20:38 Відповісти
Тоді сидіть без світла і чекайте поки за вас хтось зверху попіклується, а там про нас наврядчи нхто думає. Ті, хто живе в приватному секторі і користуються газовими котлами, знають, що необхідно для нього забезпечити приток свіжого повітря і витяжку. В гаражах взимку, коли вмикають двигун то на вихлопну одівають шланг і виводять гази назовні гаража.
14.01.2026 22:23 Відповісти
Чоловiк 63х рокiв ... Дядько життя прожив але не знав як вивести гас за вiкно(((
14.01.2026 20:22 Відповісти
Тобі скільки років якщо ти плутаєш газ із гасом ? Крім того вже не розберешся хто того генератора приліпив - "той 63-річний чоловік " , чи його 30-річна дочка , що начиталася в інтернеті про безпечність газу ((((
14.01.2026 20:42 Відповісти
Менi як раз буде 63 у лiтку. А гас с газом сплутав автокорект, так що розслабся. Генератор може i дочка лiпила, шкода що дорослий дядька не здогадався перевірити
14.01.2026 22:59 Відповісти
Іноді "дорослі дядьки у 63 " мають рівень розвитку 3-х річних , тому краще розслабся ти - тебе з цим діагнозом "пронесло " з чим і вітаю .
14.01.2026 23:09 Відповісти
Країна геніїв та можливостей.

Я вже не кажу про те, кому могла знадобитися електрика (і працюючий генератор), коли вони спали.
14.01.2026 20:33 Відповісти
Не думав що "заснути " вони могли через отруєння , а не тому що час для сну прийшов ? (( А щодо "геніїв " , то подивися скільки таких приміщення газовими плитами опалює , тут "вдосконалили обігрів " ((
14.01.2026 20:47 Відповісти
