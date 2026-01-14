Родина загинула через діючий генератор на балконі квартири в Києві, - поліція. ФОТО

У Києві через працюючий у квартирі генератор загинула ціла родина. Жінка та її батьки отруїлися чадним газом.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Що відомо

Днями правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки й під час перевірки оселі її батьків виявили тіла всіх трьох без ознак життя.

У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.

Генератор залишили на балконі

Встановлено, що напередодні, кияни увімкнули генератор на балконі та лягли спати, при цьому двері до балкону були відчинені та вели до кімнати.

Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що причиною смерті жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька стало отруєння чадним газом.

