Ворог дистанційно мінує Сумщину - вибухівку скидають у світлих мішках, - ОВА
Ворог продовжує застосовувати тактику дистанційного мінування територій на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Що відомо?
Як зазначається, ворог скидає з безпілотників вибухові пристрої у невеликих світлих мішках, які можуть спрацьовувати від натискання або наближення.
"Через зафіксовані випадки такого мінування на прилеглих до Сумщини територіях закликаю мешканців області бути особливо уважними під час пересування дорогами, зокрема поблизу прикордонних населених пунктів.
У разі виявлення підозрілих предметів - не підходьте до них і негайно повідомляйте поліцію за номером 102", - йдеться у повідомленні.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
