Росіяни вдарили по маршрутці в Херсоні: загинув водій, п’ятеро осіб поранено
Сьогодні, 30 січня 2026 року, російські війська обстріляли Херсон, під удар потрапив громадський транспорт, унаслідок чого є загиблий і поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Російські терористи вчергове атакували маршрутку у Херсоні. Попередньо, внаслідок обстрілу одна людина загинула, пʼятеро – дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Подробиці
Як розповіли в Херсонській обласній прокуратурі, російські війська здійснили артилерійський обстріл Херсону близько 12:00.
Під ворожий вогонь потрапив громадський транспорт із цивільними пасажирами.
Внаслідок атаки загинув водій, ще п’ятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Зазначається, що дані щодо потерпілих уточнюються.
