УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9353 відвідувача онлайн
Новини Фото обстріли Херсонщини
3 413 8

Росіяни вдарили по маршрутці в Херсоні: загинув водій, п’ятеро осіб поранено

Сьогодні, 30 січня 2026 року, російські війська обстріляли Херсон, під удар потрапив громадський транспорт, унаслідок чого є загиблий і поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Російські терористи вчергове атакували маршрутку у Херсоні. Попередньо, внаслідок обстрілу одна людина загинула, пʼятеро – дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Три людини загинули і 10 - поранені через російські обстріли Херсонщини

Подробиці

Як розповіли в Херсонській обласній прокуратурі, російські війська здійснили артилерійський обстріл Херсону близько 12:00.

Під ворожий вогонь потрапив громадський транспорт із цивільними пасажирами.

Внаслідок атаки загинув водій, ще п’ятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що дані щодо потерпілих уточнюються.

Читайте: Росіяни обстріляли Херсон, вбивши чоловіка, а пізніше через атаку дрона по селищу загинула жінка

Наслідки атаки

Удар РФ по маршрутці в Херсоні
Удар РФ по маршрутці в Херсоні

Автор: 

обстріл (33815) Херсон (3832) Херсонська область (6629)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось ще хоче продовження існування рф?
показати весь коментар
30.01.2026 13:08 Відповісти
Різні дебіли є. Які ваші пропозиції? Всі кричать про знищення росії, про перемогу. Як ви собі бачите це? Перемогти противника можна або за рахунок переваги в людях, разів в 5-7, або за рахунок переваги в озброєні. Про військовий бюджет мабуть не треба вам говорити? Що з перерахованого має Україна? Грошей на війну немає. Ядерного озброєння немає. Та взагалі ракет немає. На 99% бюджет залежить від міжнародної допомоги.
показати весь коментар
30.01.2026 13:23 Відповісти
Та бачу, що ти пропонуєш припинити опір російським окупантам та увійти у склад росіі. 100 років назад таких агітаторів запускали в Армію УНР.
показати весь коментар
30.01.2026 18:44 Відповісти
утриматися на тиждень, до 1 лютого, від нанесення ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для проведення переговорів", - заявив Пєсков
 Ну як вам сприятливі умови для перегаворів і переміріє?
показати весь коментар
30.01.2026 13:08 Відповісти
Влада повинна виносити на міжнародний рівень питання про признання паРашу не спонсором тероризму(вона такою і була),а державою-терористом !
показати весь коментар
30.01.2026 13:10 Відповісти
Один в один мінськ2. Рашисти обстрілюють наші міста і вбивають цивільних і при цьому одночасно розказують що вони за мир. Почекайте, вони ще й Україну звинуватять в зриві ''перемірія''
показати весь коментар
30.01.2026 13:11 Відповісти
Все, як Трамп просив, тільки Віслюк патологічно гальмує з "адекватними відповідями" - навіть кацапські НПЗ заборонив атакувати у січні, мабуть в оплату за недопоставлені "двушечки на маскву".
показати весь коментар
30.01.2026 13:12 Відповісти
Кацапські варвари розуміють тільки силу і розмови що можна домовитись, не можна їх треба тільки знищувати і в першу чергу воєних злочинців.
показати весь коментар
30.01.2026 14:44 Відповісти
 
 