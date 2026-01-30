Росіяни вдарили по маршрутці в Херсоні: загинув водій, п’ятеро осіб поранено

Сьогодні, 30 січня 2026 року, російські війська обстріляли Херсон, під удар потрапив громадський транспорт, унаслідок чого є загиблий і поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Російські терористи вчергове атакували маршрутку у Херсоні. Попередньо, внаслідок обстрілу одна людина загинула, пʼятеро – дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Три людини загинули і 10 - поранені через російські обстріли Херсонщини

Подробиці

Як розповіли в Херсонській обласній прокуратурі, російські війська здійснили артилерійський обстріл Херсону близько 12:00.

Під ворожий вогонь потрапив громадський транспорт із цивільними пасажирами.



Внаслідок атаки загинув водій, ще п’ятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що дані щодо потерпілих уточнюються.

Читайте: Росіяни обстріляли Херсон, вбивши чоловіка, а пізніше через атаку дрона по селищу загинула жінка

Наслідки атаки



