Світлини замість гасел: акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників відбулася у Рівному

У центрі Рівного відбулася акція-нагадування про військовополонених та безвісти зниклих захисників і захисниць України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Рівняни".

Скільки людей зібралось?

Як зазначається, на захід зібралися декілька сотень небайдужих рівнян та гостей міста. Люди прийшли з прапорами, портретами воїнів, із власним болем і надією. Серед учасників були й звільнені з полону військові - їхня присутність додавала події особливої глибини та надії.

Символом акції став великий прапор довжиною понад 100 метрів. На ньому - світлини зниклих безвісти та полонених українських воїнів. Полотно розгорнули просто неба як спільний знак пам’яті, боротьби й віри в повернення кожного.

Також читайте: Дратують, бо нагадують про війну: Жінка повалила портрети загиблих Героїв у Рівному. Її затримано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Хода центром міста

Згодом учасники вирушили пішою ходою центральними вулицями міста. Колона пройшла Соборною та вулицею Міцкевича, несучи над головами фотографії військових, які віддали власну свободу заради нашої.

До родин поступово долучалися містяни - перехожі зупинялися, знімали головні убори, схиляли голови у знак поваги, дехто мовчки ставав у стрій поруч. Місто ніби сповільнило крок, вслухаючись у цю промовисту тишу, де замість гасел говорили світлини, погляди й серця.

Читайте: Мовчазна акція "Три роки полону морської піхоти" відбулася на Майдані Незалежності. ФОТОрепортаж

Про Черкассы напишите, что там сегодня было.
01.02.2026 13:00 Відповісти
А що там було? Знову якусь мамину квіточку хотіли захищати Батьківщину відправити?
01.02.2026 16:29 Відповісти
Нет. Защитники хотят спросить почему их побратима грохнули!
01.02.2026 20:14 Відповісти
Ловіть попів мпц і обмінюйте. Вони всі фсб-шники.
01.02.2026 13:13 Відповісти
Я не думаю, що про полонених забули.
Просто стара трахнута божевільна міль-хуйло, не хоче цього обміну, бо воно по природі своїй садист.
01.02.2026 13:22 Відповісти
 
 