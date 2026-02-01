Світлини замість гасел: акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників відбулася у Рівному

У центрі Рівного відбулася акція-нагадування про військовополонених та безвісти зниклих захисників і захисниць України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Рівняни".

Скільки людей зібралось?

Як зазначається, на захід зібралися декілька сотень небайдужих рівнян та гостей міста. Люди прийшли з прапорами, портретами воїнів, із власним болем і надією. Серед учасників були й звільнені з полону військові - їхня присутність додавала події особливої глибини та надії.

Символом акції став великий прапор довжиною понад 100 метрів. На ньому - світлини зниклих безвісти та полонених українських воїнів. Полотно розгорнули просто неба як спільний знак пам’яті, боротьби й віри в повернення кожного.

Хода центром міста

Згодом учасники вирушили пішою ходою центральними вулицями міста. Колона пройшла Соборною та вулицею Міцкевича, несучи над головами фотографії військових, які віддали власну свободу заради нашої.

До родин поступово долучалися містяни - перехожі зупинялися, знімали головні убори, схиляли голови у знак поваги, дехто мовчки ставав у стрій поруч. Місто ніби сповільнило крок, вслухаючись у цю промовисту тишу, де замість гасел говорили світлини, погляди й серця.

