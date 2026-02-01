Фотографии вместо лозунгов: акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести защитников прошла в Ривно

В центре Ривно состоялась акция-напоминание о военнопленных и без вести пропавших защитниках и защитницах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Рівняни".

Как отмечается, на мероприятие собрались несколько сотен неравнодушных жителей Ривно и гостей города. Люди пришли с флагами, портретами воинов, со своей болью и надеждой. Среди участников были и освобожденные из плена военные - их присутствие придавало событию особую глубину и надежду.

Символом акции стал большой флаг длиной более 100 метров. На нем - фотографии пропавших без вести и пленных украинских воинов. Полотно развернули под открытым небом как общий знак памяти, борьбы и веры в возвращение каждого.

Впоследствии участники отправились пешим маршем по центральным улицам города. Колонна прошла по Соборной и улице Мицкевича, неся над головами фотографии военных, которые отдали свою свободу ради нашей.

К семьям постепенно присоединялись горожане - прохожие останавливались, снимали головные уборы, склоняли головы в знак уважения, некоторые молча становились в строй рядом. Город как будто замедлил шаг, вслушиваясь в эту красноречивую тишину, где вместо лозунгов говорили фотографии, взгляды и сердца.

