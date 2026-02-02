УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7269 відвідувачів онлайн
Новини Фото Стрілянина в Одесі
3 453 15

Нетверезий відвідувач ресторану в Одесі відкрив стрілянину, вимагаючи наркотики в офіціантки: його затримано

У центрі Одеси правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з ресторанів міста після конфлікту з офіціанткою.

Про це повідомило ГУНП Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Стрілянина в ресторані Одеси через наркотики

За даними поліції, чоловік перебував у нетверезому стані та вимагав у 18-річної працівниці закладу принести йому наркотики. Після того як дівчина відмовила і пояснила, що ресторан не надає незаконних послуг, відвідувач дістав пістолет і здійснив постріл у підлогу поруч з нею.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мітинг ветеранів у Черкасах: вимагають від МВС та Нацполіції об’єктивного розслідування загибелі побратима Сергія Русінова. ФОТОрепортаж

Стрілянина в ресторані Одеси через наркотики

Затримання та підозра

Поліцейські оперативно затримали порушника та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВРП пропонує звільнити суддю Боброва, який, працюючи в Генштабі, влаштував стрілянину у столичному ЖК. ФОТО

Автор: 

наркотики (1485) Одеса (5816) Нацполіція (15657) стрілянина (1907)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Вангую: хтось з ментовсько-прокурворських. Пожурять і відпустять, адже такі цінні кадри в тилу потрібні як ніколи
показати весь коментар
02.02.2026 11:30 Відповісти
+13
А на фронті немає людей.... Підари по ресторанах сидять
показати весь коментар
02.02.2026 11:33 Відповісти
+6
Невже раніше йому завжди приносили, а цього разу відмовили...?
показати весь коментар
02.02.2026 11:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вангую: хтось з ментовсько-прокурворських. Пожурять і відпустять, адже такі цінні кадри в тилу потрібні як ніколи
показати весь коментар
02.02.2026 11:30 Відповісти
Чому завжди Одеса?
показати весь коментар
02.02.2026 11:31 Відповісти
в Києві і Львові не відмовляють
показати весь коментар
02.02.2026 11:43 Відповісти
В Одесі цього лайна таки підвищена концентрація: порт.
показати весь коментар
02.02.2026 11:45 Відповісти
А на фронті немає людей.... Підари по ресторанах сидять
показати весь коментар
02.02.2026 11:33 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2026 11:34 Відповісти
Невже раніше йому завжди приносили, а цього разу відмовили...?
показати весь коментар
02.02.2026 11:35 Відповісти
"ти отказала мне три раза "
показати весь коментар
02.02.2026 11:41 Відповісти
І тцк до нього немає претензійЕлітка місцева.
показати весь коментар
02.02.2026 11:43 Відповісти
Без марафету життя не в кайф
показати весь коментар
02.02.2026 11:46 Відповісти
На фото пістолет макарова - зброя правоохоронних органів. Може свівпало ,але чомусь не називають що то за 41 чоловік
показати весь коментар
02.02.2026 11:52 Відповісти
Травмат, скоріш за все
показати весь коментар
02.02.2026 12:13 Відповісти
пневмат)) воздушка
показати весь коментар
02.02.2026 12:32 Відповісти
Я як сумно живу
показати весь коментар
02.02.2026 12:12 Відповісти
Это был несчастный инвалид непридатный к службев армии из Днепра.
Несчастная мамкина черешенька.
показати весь коментар
02.02.2026 12:23 Відповісти
 
 