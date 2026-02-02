Нетверезий відвідувач ресторану в Одесі відкрив стрілянину, вимагаючи наркотики в офіціантки: його затримано

У центрі Одеси правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з ресторанів міста після конфлікту з офіціанткою.

Про це повідомило ГУНП Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

За даними поліції, чоловік перебував у нетверезому стані та вимагав у 18-річної працівниці закладу принести йому наркотики. Після того як дівчина відмовила і пояснила, що ресторан не надає незаконних послуг, відвідувач дістав пістолет і здійснив постріл у підлогу поруч з нею.

Затримання та підозра

Поліцейські оперативно затримали порушника та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

