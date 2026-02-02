Нетрезвый посетитель ресторана в Одессе открыл стрельбу, требуя наркотики у официантки: он задержан

В центре Одессы правоохранители задержали 41-летнего мужчину, который устроил стрельбу в одном из ресторанов города после конфликта с официанткой.

Об этом сообщило ГУНП Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным полиции, мужчина находился в нетрезвом состоянии и требовал у 18-летней работницы заведения принести ему наркотики. После того как девушка отказала и объяснила, что ресторан не предоставляет незаконных услуг, посетитель достал пистолет и произвел выстрел в пол рядом с ней.

Задержание и подозрение

Полицейские оперативно задержали нарушителя и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

