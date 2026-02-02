РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7187 посетителей онлайн
Новости Фото Стрельба в Одессе
3 453 15

Нетрезвый посетитель ресторана в Одессе открыл стрельбу, требуя наркотики у официантки: он задержан

В центре Одессы правоохранители задержали 41-летнего мужчину, который устроил стрельбу в одном из ресторанов города после конфликта с официанткой.

Об этом сообщило ГУНП Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Стрельба в ресторане Одессы из-за наркотиков

По данным полиции, мужчина находился в нетрезвом состоянии и требовал у 18-летней работницы заведения принести ему наркотики. После того как девушка отказала и объяснила, что ресторан не предоставляет незаконных услуг, посетитель достал пистолет и произвел выстрел в пол рядом с ней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Митинг ветеранов в Черкассах: требуют от МВД и Нацполиции объективного расследования гибели побратима Сергея Русинова. ФОТОрепортаж

Стрельба в ресторане Одессы из-за наркотиков

Задержание и подозрение

Полицейские оперативно задержали нарушителя и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСП предлагает уволить судью Боброва, который, работая в Генштабе, устроил стрельбу в столичном ЖК. ФОТО

Автор: 

наркотики (2156) Одесса (8108) Нацполиция (16884) стрельба (3329)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Вангую: хтось з ментовсько-прокурворських. Пожурять і відпустять, адже такі цінні кадри в тилу потрібні як ніколи
показать весь комментарий
02.02.2026 11:30 Ответить
+13
А на фронті немає людей.... Підари по ресторанах сидять
показать весь комментарий
02.02.2026 11:33 Ответить
+6
Невже раніше йому завжди приносили, а цього разу відмовили...?
показать весь комментарий
02.02.2026 11:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вангую: хтось з ментовсько-прокурворських. Пожурять і відпустять, адже такі цінні кадри в тилу потрібні як ніколи
показать весь комментарий
02.02.2026 11:30 Ответить
Чому завжди Одеса?
показать весь комментарий
02.02.2026 11:31 Ответить
в Києві і Львові не відмовляють
показать весь комментарий
02.02.2026 11:43 Ответить
В Одесі цього лайна таки підвищена концентрація: порт.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:45 Ответить
А на фронті немає людей.... Підари по ресторанах сидять
показать весь комментарий
02.02.2026 11:33 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2026 11:34 Ответить
Невже раніше йому завжди приносили, а цього разу відмовили...?
показать весь комментарий
02.02.2026 11:35 Ответить
"ти отказала мне три раза "
показать весь комментарий
02.02.2026 11:41 Ответить
І тцк до нього немає претензійЕлітка місцева.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:43 Ответить
Без марафету життя не в кайф
показать весь комментарий
02.02.2026 11:46 Ответить
На фото пістолет макарова - зброя правоохоронних органів. Може свівпало ,але чомусь не називають що то за 41 чоловік
показать весь комментарий
02.02.2026 11:52 Ответить
Травмат, скоріш за все
показать весь комментарий
02.02.2026 12:13 Ответить
пневмат)) воздушка
показать весь комментарий
02.02.2026 12:32 Ответить
Я як сумно живу
показать весь комментарий
02.02.2026 12:12 Ответить
Это был несчастный инвалид непридатный к службев армии из Днепра.
Несчастная мамкина черешенька.
показать весь комментарий
02.02.2026 12:23 Ответить
 
 