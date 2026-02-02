Нетрезвый посетитель ресторана в Одессе открыл стрельбу, требуя наркотики у официантки: он задержан
В центре Одессы правоохранители задержали 41-летнего мужчину, который устроил стрельбу в одном из ресторанов города после конфликта с официанткой.
Об этом сообщило ГУНП Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
По данным полиции, мужчина находился в нетрезвом состоянии и требовал у 18-летней работницы заведения принести ему наркотики. После того как девушка отказала и объяснила, что ресторан не предоставляет незаконных услуг, посетитель достал пистолет и произвел выстрел в пол рядом с ней.
Задержание и подозрение
Полицейские оперативно задержали нарушителя и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Несчастная мамкина черешенька.