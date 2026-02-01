ВСП предлагает уволить судью Боброва, который, работая в Генштабе, устроил стрельбу в столичном ЖК

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рекомендует уволить судью Юрия Боброва из Ивано-Франковского окружного административного суда за дисциплинарное нарушение.

Что известно о Боброве?

Как отмечается, Бобров является судьей с 2010 года. Но в 2015-м по собственному желанию призван в Вооруженные Силы Украины для защиты Родины. С 2019 года занимал должность начальника управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных Сил Украины - начальника юридической службы.

Конфликт и стрельба

В июне 2022 года в столичном жилом комплексе "Казка" произошел конфликт между Бобровым в военной форме и охранниками ООО "Элит" в присутствии других жителей.

Бобров проживал в этом ЖК и в тот день брат привез его на машине. Во дворе они немного задели другую машину, стоявшую на проезжей части и мешала проезду. В салоне авто был ребенок. Брат Боброва сразу уехал, и охранники прицепились к самому Боброву, не давая ему зайти в подъезд и требуя, чтобы он ждал прибытия полиции.

С видео камеры наблюдения видно, что охранники применяли физическую силу, толкали Боброва, зажимали металлическими дверями и прижимали к стене дома. Прорываясь к своему подъезду, Бобров выстрелил из наградного пистолета и только тогда охранники дали ему уйти. Когда прибыла полиция и патрульные Военной службы правопорядка, Бобров вернулся на улицу и, вроде бы, снова сопротивлялся, поэтому на него надели наручники.

В интернете распространили видео, как "пьяный сотрудник Генштаба ВСУ устроил стрельбу на территории одного из столичных ЖК".

Тогдашний министр обороны Алексей Резников написал в Facebook, что чиновника отстранили и будет проведено служебное расследование.

Еще в июле 2022 года Минобороны по результатам служебного расследования понизило Боброва в воинском звании на одну ступень. В ноябре 2022 года Боброва уволили с военной службы по состоянию здоровья.

После увольнения с военной службы Бобров вернулся работать в Ивано-Франковский окружной админсуд. С марта 2023 года он уже принимал судебные решения.

Когда в Высший совет правосудия пожаловались, Бобров сослался на то, что инцидент произошел с ним, когда он был военнослужащим, а не судьей.

Но дисциплинарная палата решила, что, поступив на военную службу, Бобров не потерял статуса судьи. А его объяснения по этому поводу выглядят цинично. Ведь, не осуществляя правосудие, Бобров все же получил из государственного бюджета 3,6 млн гривен судейского вознаграждения. Бобров одновременно получал доход и военнослужащего, и судьи, причем судейские выплаты были больше: в 2020-м 950 тысяч гривен, в 2021-м - более миллиона гривен, в 2022-м - 759 тысяч гривен.

Несмотря на военную службу, в феврале 2020 года Бобров получил диплом кандидата юридических наук. И после этого ходатайствовал, чтобы Ивано-Франковский окружной административный суд за научную степень установил ему надбавку к зарплате - 15 процентов должностного оклада судьи. Когда ему отказали со ссылкой на то, что во время прохождения военной службы он не осуществляет правосудие, то Бобров еще и судился, но иск проиграл.

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия установила, что Бобров применил оружие в общественном месте в присутствии гражданских лиц, в том числе малолетних, объективно имея возможность не делать этого, чем создал угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В дальнейшем оказывал сопротивление сотрудникам полиции и пытался покинуть место происшествия, также нарушал общественный порядок, что выразилось в угрозах, грубой и нецензурной бранью, вызывающем, пренебрежительном и неуважительном отношении к присутствующим. Такое поведение несовместимо со статусом судьи.

Окончательное решение об увольнении судьи должен принять Высший совет правосудия.

Конфликт между Бобровым и двумя охранниками жилого комплекса является предметом рассмотрения и в уголовном производстве. Боброва обвинили в хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Охранники получили статус потерпевших.

Показания очевидцев

По словам очевидцев, военнослужащий-судья был пьян и вел себя пренебрежительно, нецензурно ругался, говорил, что мужчин нужно отправить на передовую, в окопы, и выстрелил из пистолета в направлении детской площадки.

Но в марте 2025 года Голосеевский райсуд Киева оправдал Боброва, потому что "возмущение и недовольство действиями, которые применяли к нему... являются естественной реакцией лица, на которую оно имело право". Сейчас этот приговор еще не вступил в законную силу и обжалуется в апелляции.

Суд первой инстанции заключил, что охранники не имели оснований задерживать Боброва и действовали незаконно. Допуская, что он как пассажир автомобиля может быть причастен к ДТП, охранники должны были сообщить об этом в полицию. Выяснить, в какой квартире проживает Бобров, можно было с помощью камер видеонаблюдения, которые есть в подъездах, лифтах и на этажах домов в этом жилом комплексе.

В приговоре написано, что Бобров сразу после ДТП пообщался с владелицей авто, поинтересовался местонахождением ее ребенка, проследовал с женщиной к ее автомобилю, позвонил брату, который вернулся на место происшествия и мирным путем договорился о возмещении ущерба.

Эта женщина в суде рассказала, что повреждения были несерьезные и ущерб ей возмещал водитель (брат Боброва). Претензий к самому Боброву у нее нет и она считает, что тот вел себя спокойно и общественный порядок не нарушал. В своем предварительном заявлении свидетельница отметила, что Бобров нарушал общественный порядок, потому что ей так продиктовали.

Что говорит сам Бобров?

Из объяснений самого Боброва, в тот день он плохо себя чувствовал из-за повышенного артериального давления и хронических заболеваний сердца. Кроме того, переживал за сохранность флешки с конфиденциальной информацией. Около 20 минут он противодействовал неправомерным действиям охранников, испытывая физическую боль, травмы, удары от них, поэтому сделал предупредительный выстрел в сторону промзоны, под углом более 45 градусов.

Сторона защиты принесла в суд выводы военной экспертизы, что в тех условиях Бобров соблюдал требования Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины. То есть сделал предупредительный выстрел с целью самозащиты во время конфликта. После столкновения у Боброва диагностировали перелом костей носа.

На состояние алкогольного опьянения Боброва вообще не проверяли. Были только показания некоторых свидетелей, которые не были очевидцами конфликта и самого выстрела и не стояли близко к обвиняемому. По этому поводу суд отметил, что фрагменты видеозаписей события стали достоянием общественности, вызвали определенный общественный резонанс на фоне чрезмерной чувствительности граждан во время войны. Поэтому показания этих людей "кажутся эмоционально перегруженными".

Жена судьи Боброва - Юлия Боброва также является судьей Беловодского районного суда Луганской области. В апреле 2025 года ее командировали в Лычаковский районный суд Львова для осуществления правосудия сроком на 1 год.