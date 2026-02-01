ВРП пропонує звільнити суддю Боброва, який, працюючи в Генштабі, влаштував стрілянину у столичному ЖК

Юрій Бобров стріляв у Києві

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя рекомендує звільнити суддю Юрія Боброва з Івано-Франківського окружного адміністративного суду через дисциплінарне порушення.

Що про Боброва відомо?

Як зазначається, Бобров є суддею з 2010 року. Але в 2015-му за власним бажанням призвався до Збройних Сил України для захисту Вітчизни. З 2019 року обіймав посаду начальника управління правового забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України - начальника юридичної служби.

Конфлікт та стрілянина

У червні 2022-го в столичному житлокомплексі "Казка" відбувся конфлікт між Бобровим у військовій формі та охоронцями ТОВ "Еліт" у присутності інших мешканців.

Бобров проживав у цьому ЖК і того дня брат привіз його машиною. У дворі вони трохи зачепили іншу автівку, яка стояла на проїзній частині і заважала проїзду. У салоні авто ще й була дитина. Брат Боброва одразу поїхав і охоронці причепилися до самого Боброва, не даючи йому зайти в підʼїзд і вимагаючи, щоб він чекав прибуття поліції.

З відео камери спостереження видно, що охоронці застосовували фізичну силу, штовхали Боброва, затискали металевими дверима і притискали до стіни будинку. Прориваючись до свого підʼїзду, Бобров вистрелив із нагородного пістолета і тільки тоді охоронці дали йому піти. Коли прибула поліція і патрульні Військової служби правопорядку, Бобров повернувся на вулицю і, начебто, знову чинив опір, тому на нього наділи кайданки.

В інтернеті поширили відео, як "пʼяний працівник Генштабу ЗСУ влаштував стрілянину на території одного зі столичних ЖК".

Тодішній міністр оборони Олексій Рєзніков написав у Facebook, що посадовця відсторонили і буде проведено службове розслідування.

Ще в липні 2022-го Міноборони за результатами службового розслідування понизило Боброва в військовому званні на один ступінь. У листопаді 2022 року Боброва звільнили з військової служби за станом здоровʼя.

Після звільнення з військової служби Бобров повернувся працювати в Івано-Франківський окружний адмінсуд. З березня 2023-го він вже ухвалював судові рішення.

Коли у Вищу раду правосуддя поскаржилися, то Бобров посилався на те, що інцидент трапився із ним, коли він був військовослужбовцем, а не суддею.

Але дисциплінарна палата вирішила, що, поступивши на військову службу, Бобров не втратив статусу судді. А його пояснення з цього приводу виглядають цинічно. Адже, не здійснюючи правосуддя, Бобров все ж отримав із державного бюджету 3,6 млн гривень суддівської винагороди. Бобров одночасно отримував дохід і військовослужбовця, і судді, причому суддівські виплати були більші: у 2020-му 950 тисяч гривень, у 2021-му - більше мільйона гривень, у 2022-му - 759 тисяч гривень.

Незважаючи на військову службу, в лютому 2020 року Бобров отримав диплом кандидата юридичних наук. І після цього клопотав, щоб Івано-Франківський окружний адміністративний суд за науковий ступінь встановив йому надбавку до зарплати - 15 відсотків посадового окладу судді. Коли йому відмовили із посиланням на те, що під час проходження військової служби він не здійснює правосуддя, то Бобров ще й судився, але позов програв.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила, що Бобров застосував зброю у громадському місці в присутності цивільних осіб, у тому числі малолітніх, об’єктивно маючи можливість не робити цього, чим спричинив загрозу безпеці, життю та здоров’ю людей. У подальшому чинив опір працівникам поліції та намагався покинути місце події, також порушував громадський порядок, що виявилося у погрозах, грубій і нецензурній лайці, зухвалому, зверхньому та зневажливому ставленні до присутніх. Така поведінка є несумісною зі статусом судді.

Осточне рішення про звільнення судді має прийняти Вища рада правосуддя.

Конфлікт між Бобровим і двома охоронцями житлокомплексу є предметом розгляду і в кримінальному провадженні. Боброва звинуватили в хуліганстві з застосуванням вогнепальної зброї. Охоронці отримали статус потерпілих.

Свідчення очевидців

Зі слів очевидців, військовослужбовець-суддя був пʼяний і поводився зневажливо, нецензурно лаявся, говорив, що чоловіків треба відправити на передову, в окопи та вистрелив із пістолету в напрямку дитячого майданчика.

Але в березні 2025-го Голосіївський райсуд Києва виправдав Боброва, тому що "обурення та невдоволення діями, які застосовували до нього… є природною реакцією особи, на яку вона мала право". Наразі цей вирок ще не набув законної сили і оскаржується в апеляції.

Суд першої інстанції виснував, що охоронники не мали підстав затримувати Боброва і діяли незаконно. Допускаючи, що він як пасажир автомобіля може бути причетний до настання ДТП, охоронці мали повідомити про це у поліцію. Зʼясувати, в якій квартирі мешкає Бобров можна було з допомогою камер відеоспостереження, які є в підʼїздах, ліфтах і на поверхах будинків у цьому житлокомплексі.

У вироку написано, що Бобров одразу після ДТП поспілкувався з власницею авто, поцікавився місцем перебування її дитини, прослідував з жінкою до її автомобіля, зателефонував братові, який повернувся на місце події та в мирний спосіб домовився про відшкодування шкоди.

Ця жінка в суді розповіла, що пошкодження були несерйозні і збитки їй відшкождував водій (брат Боброва). Претензій до самого Боброва вона не має і вважає, що той вів себе спокійно і громадського порядку не порушував. У своїй попередній заяві свідок зазначила, що Бобров порушував громадський порядок, бо їй так надиктували.

Що каже сам Бобров?

Із пояснень самого Боброва, того дня він почувався зле через підвищений артеріальний тиск і хронічні захворювання серця. Крім того, переживав за збереження флешки з конфіденційною інформацією. Близько 20 хвилин він протидіяв неправомірним діям охоронців, зазнаючи фізичного болю, травм, ударів від них, тому зробив попереджувальний постріл у бік промзони, під кутом понад 45 градусів.

Сторона захисту принесла в суд висновки військової експертизи, що в тих в умовах Бобров дотримався вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України. Тобто зробив попереджувальний постріл із метою самозахисту під час конфлікту. Після сутички в Боброва діагностували перелом кісток носа.

На стан алкогольного спʼяніння Боброва взагалі не перевіряли. Були тільки показання деяких свідків, які не були очевидцями конфлікту й самого пострілу та не стояли близько до обвинуваченого. Із цього приводу суд зазначив, що фрагменти відеозаписів події стали надбанням громадськості, викликали певний суспільний резонанс на фоні надмірної чутливості громадян під час війни. Тому показання цих людей "видаються емоційно переобтяженими".

Дружина судді Боброва - Юлія Боброва також є суддею Біловодського районного суду Луганської області. У квітні 2025-го її відрядили до Личаківського районного суду Львова для здійснення правосуддя строком на 1 рік.

Етнічних українців на цю посаду немає?
01.02.2026 12:16 Відповісти
Вони в інших судах колядують
01.02.2026 12:56 Відповісти
Ніхто не має права затримувати військового крім ВСП, затямте собі це всі раз і назавжди, військовий абсолютно законно застосував зброю для припинення правопорушення зі сторони охоронців, які обмежували свободу військового та застосовували проти нього засоби фізичного впливу без будь яких правових підстав! І в майбутньому військові будуть застосовувати зброю проти всіх хто порушує закон і вам всім ухилянтам потрібно до цього звикнути, що все це ухилянтське лайно буде стріляне і пізжене!
01.02.2026 14:27 Відповісти
Зелений бот серить за наші податки ⚠️
01.02.2026 15:41 Відповісти
не говри так он судья с 2010 года был чееестнейшей души человек но вот пришел поганый Зеля в 2019 и заставил его стрелять с табельного пистолета и получать повышенные выплаты))))))
01.02.2026 15:49 Відповісти
Та вертикаль в Україні гнила 30+ років, не згадуючи радянський період. Надія була на перезавантаження після майдану 13-14 року.
01.02.2026 16:02 Відповісти
Попав у казку - суд і вирок в одному флаконі
01.02.2026 12:23 Відповісти
Цікаво, скільки часу та в яких умовах цей герой провів на передовій, за що його нагородили зброєю?
01.02.2026 12:28 Відповісти
Як Ви собі дозволяєте піддавати сумніву лицарські чесноти новітньої Української шляхти? Сотник Бобров все своє святе життя боровся за Христіянську віру православну та вільності православного люду українського! Від самого Господа отримав гроші, землі, кріпаків та дозвіл вінокурства і продажу горілки у шінках!
01.02.2026 13:18 Відповісти
Кацап баброф - руліт хахламі
01.02.2026 12:31 Відповісти
Хто його нагородив зброєю? За які заслуги?
01.02.2026 12:48 Відповісти
Згадайте, як Буданов наліво/направо дарував зброю. Нічого дивного.
01.02.2026 15:28 Відповісти
*******.
01.02.2026 12:50 Відповісти
все в наших кращих традиціях
01.02.2026 12:54 Відповісти
Звичайно брата поряд не було, Бобров п'яний за кермом здійснив ДТП. Бо якась нелогічна херня про брата: здійснив ДТП та зразу втік, а потім прийшов знову. Навіщо тікав. Якби брат був найсправді поряд та за кермом, то він мав би стояти поряд з авто та чекати приїзду поліції. А сам Бобров мог спокійно йти собі до дому і ніхто його не чипав би.
01.02.2026 13:01 Відповісти
Брат, скоріш за все, був поруч, бо авто порушника одразу від'їхало.
01.02.2026 13:05 Відповісти
Мораль: Не уникайте відповідальності за будь-які порушення. Завжди можна домовитись з найменшими збитками. Бо у випадку розкриття правопорушення збитки будуть величезними.
01.02.2026 13:04 Відповісти
01.02.2026 13:59 Відповісти
Ця людина виглядає , та мабуть і є , паскудником без совісті і моральності....
01.02.2026 14:06 Відповісти
Першим ділом ВРП потрібно звільнити суддів Верховного Суду, що постановили наймерзенніше за своїм блюзнірством та корумповане рішення (простою мовою): "викопати з могил тіла загиблих захисників України" та перезахоронити їх невідомо куди.
В не якогось там суддю в погонах Боброва, що по "п'яній лавочці" матюкався і пальнув з пістоля у повітря.
01.02.2026 14:47 Відповісти
ПОГАНА КАЦАПСЬКА ХАРЯ!!! ТАК. САМЕ ХАРЯ!!! НЕ ПИКА.
01.02.2026 14:49 Відповісти
Непогано живуть. 2 зарплатні, наградна зброя, надбавка за вчену ступінь. Це в нашій державі?
01.02.2026 14:59 Відповісти
99%ссудів в Україні -це моральні уроди і хабарники.
01.02.2026 15:51 Відповісти
суддя звісно гондон незалежно від фактів
але чому якісь срані охоронці затримують людину?
я б у ногу вистрелив
01.02.2026 15:56 Відповісти
Бидло є бидло!
І неважливо - суддя, військовий, цівільний...
Але якщо бидло зі зброєю, то тут треба судити не тільки це озброєне бидло, а й того недоумка що озброїв це бидло!
01.02.2026 16:12 Відповісти
дайте людям дозвіл на короткоствол і такі випадки будуть щодня, а справа Боброва потоне серед стуса подібних...
але я не розумію якого *** охоронці ЖК беруть не себе функції державних структур? В нас і до ментів питань багато, а тут охоронці!
01.02.2026 16:23 Відповісти
Куди ж звільняти такого кадра! Несправедливо. Тільки у почесну відставку,з усіма виплатами пожиттєво. А що грошенят трішки вкрав,так хто не без гріха? Флешку із секретною інформацією у кармані тримав-та то ж другоє. Пари спиртової настоянки глоду-та це ж ліки,хвора людина. Не у відставку,а у кадровий резерв. Для передачі своїх вмінь молодому поколінню .Династія,діти також судді?
Гарну зміну може виховати такий кадр!
01.02.2026 17:15 Відповісти
З пониженням в юридичну службу бригади..і хай пише дебільні розслідування по задутим та сзчшникам
01.02.2026 23:05 Відповісти
 
 