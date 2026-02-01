ВРП пропонує звільнити суддю Боброва, який, працюючи в Генштабі, влаштував стрілянину у столичному ЖК

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя рекомендує звільнити суддю Юрія Боброва з Івано-Франківського окружного адміністративного суду через дисциплінарне порушення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судовий репортер".

Що про Боброва відомо?

Як зазначається, Бобров є суддею з 2010 року. Але в 2015-му за власним бажанням призвався до Збройних Сил України для захисту Вітчизни. З 2019 року обіймав посаду начальника управління правового забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України - начальника юридичної служби.

Конфлікт та стрілянина

У червні 2022-го в столичному житлокомплексі "Казка" відбувся конфлікт між Бобровим у військовій формі та охоронцями ТОВ "Еліт" у присутності інших мешканців.

Бобров проживав у цьому ЖК і того дня брат привіз його машиною. У дворі вони трохи зачепили іншу автівку, яка стояла на проїзній частині і заважала проїзду. У салоні авто ще й була дитина. Брат Боброва одразу поїхав і охоронці причепилися до самого Боброва, не даючи йому зайти в підʼїзд і вимагаючи, щоб він чекав прибуття поліції.

З відео камери спостереження видно, що охоронці застосовували фізичну силу, штовхали Боброва, затискали металевими дверима і притискали до стіни будинку. Прориваючись до свого підʼїзду, Бобров вистрелив із нагородного пістолета і тільки тоді охоронці дали йому піти. Коли прибула поліція і патрульні Військової служби правопорядку, Бобров повернувся на вулицю і, начебто, знову чинив опір, тому на нього наділи кайданки.

В інтернеті поширили відео, як "пʼяний працівник Генштабу ЗСУ влаштував стрілянину на території одного зі столичних ЖК".

Тодішній міністр оборони Олексій Рєзніков написав у Facebook, що посадовця відсторонили і буде проведено службове розслідування.

Ще в липні 2022-го Міноборони за результатами службового розслідування понизило Боброва в військовому званні на один ступінь. У листопаді 2022 року Боброва звільнили з військової служби за станом здоровʼя.

Після звільнення з військової служби Бобров повернувся працювати в Івано-Франківський окружний адмінсуд. З березня 2023-го він вже ухвалював судові рішення.

Коли у Вищу раду правосуддя поскаржилися, то Бобров посилався на те, що інцидент трапився із ним, коли він був військовослужбовцем, а не суддею.

Але дисциплінарна палата вирішила, що, поступивши на військову службу, Бобров не втратив статусу судді. А його пояснення з цього приводу виглядають цинічно. Адже, не здійснюючи правосуддя, Бобров все ж отримав із державного бюджету 3,6 млн гривень суддівської винагороди. Бобров одночасно отримував дохід і військовослужбовця, і судді, причому суддівські виплати були більші: у 2020-му 950 тисяч гривень, у 2021-му - більше мільйона гривень, у 2022-му - 759 тисяч гривень.

Незважаючи на військову службу, в лютому 2020 року Бобров отримав диплом кандидата юридичних наук. І після цього клопотав, щоб Івано-Франківський окружний адміністративний суд за науковий ступінь встановив йому надбавку до зарплати - 15 відсотків посадового окладу судді. Коли йому відмовили із посиланням на те, що під час проходження військової служби він не здійснює правосуддя, то Бобров ще й судився, але позов програв.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила, що Бобров застосував зброю у громадському місці в присутності цивільних осіб, у тому числі малолітніх, об’єктивно маючи можливість не робити цього, чим спричинив загрозу безпеці, життю та здоров’ю людей. У подальшому чинив опір працівникам поліції та намагався покинути місце події, також порушував громадський порядок, що виявилося у погрозах, грубій і нецензурній лайці, зухвалому, зверхньому та зневажливому ставленні до присутніх. Така поведінка є несумісною зі статусом судді.

Осточне рішення про звільнення судді має прийняти Вища рада правосуддя.

Конфлікт між Бобровим і двома охоронцями житлокомплексу є предметом розгляду і в кримінальному провадженні. Боброва звинуватили в хуліганстві з застосуванням вогнепальної зброї. Охоронці отримали статус потерпілих.

Свідчення очевидців

Зі слів очевидців, військовослужбовець-суддя був пʼяний і поводився зневажливо, нецензурно лаявся, говорив, що чоловіків треба відправити на передову, в окопи та вистрелив із пістолету в напрямку дитячого майданчика.

Але в березні 2025-го Голосіївський райсуд Києва виправдав Боброва, тому що "обурення та невдоволення діями, які застосовували до нього… є природною реакцією особи, на яку вона мала право". Наразі цей вирок ще не набув законної сили і оскаржується в апеляції.

Суд першої інстанції виснував, що охоронники не мали підстав затримувати Боброва і діяли незаконно. Допускаючи, що він як пасажир автомобіля може бути причетний до настання ДТП, охоронці мали повідомити про це у поліцію. Зʼясувати, в якій квартирі мешкає Бобров можна було з допомогою камер відеоспостереження, які є в підʼїздах, ліфтах і на поверхах будинків у цьому житлокомплексі.

У вироку написано, що Бобров одразу після ДТП поспілкувався з власницею авто, поцікавився місцем перебування її дитини, прослідував з жінкою до її автомобіля, зателефонував братові, який повернувся на місце події та в мирний спосіб домовився про відшкодування шкоди.

Ця жінка в суді розповіла, що пошкодження були несерйозні і збитки їй відшкождував водій (брат Боброва). Претензій до самого Боброва вона не має і вважає, що той вів себе спокійно і громадського порядку не порушував. У своїй попередній заяві свідок зазначила, що Бобров порушував громадський порядок, бо їй так надиктували.

Що каже сам Бобров?

Із пояснень самого Боброва, того дня він почувався зле через підвищений артеріальний тиск і хронічні захворювання серця. Крім того, переживав за збереження флешки з конфіденційною інформацією. Близько 20 хвилин він протидіяв неправомірним діям охоронців, зазнаючи фізичного болю, травм, ударів від них, тому зробив попереджувальний постріл у бік промзони, під кутом понад 45 градусів.

Сторона захисту принесла в суд висновки військової експертизи, що в тих в умовах Бобров дотримався вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України. Тобто зробив попереджувальний постріл із метою самозахисту під час конфлікту. Після сутички в Боброва діагностували перелом кісток носа.

На стан алкогольного спʼяніння Боброва взагалі не перевіряли. Були тільки показання деяких свідків, які не були очевидцями конфлікту й самого пострілу та не стояли близько до обвинуваченого. Із цього приводу суд зазначив, що фрагменти відеозаписів події стали надбанням громадськості, викликали певний суспільний резонанс на фоні надмірної чутливості громадян під час війни. Тому показання цих людей "видаються емоційно переобтяженими".

Дружина судді Боброва - Юлія Боброва також є суддею Біловодського районного суду Луганської області. У квітні 2025-го її відрядили до Личаківського районного суду Львова для здійснення правосуддя строком на 1 рік.