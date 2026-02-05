Росіяни вбили 8 жителів Донеччини, ще 20 - поранено внаслідок ворожих обстрілів. ФОТО

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, унаслідок чого є загиблий.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 5 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Покровський район

У Добропіллі поранено людину, пошкоджено будинок. У Новому Шаховому і Золотому Колодязі пошкоджено по 6 будинків, у Торецькому - 3, у Грузькому - 2.

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Краматорський район

У Лимані загинула людина. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок; у Малинівці пошкоджено 6 приватних будинків, у Райгородку - будинок і господарчі споруди. У Краматорську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, інфраструктуру і спортивний об'єкт. У Дружківці 7 людей загинули і 17 поранені, пошкоджено 3 п'ятиповерхівки, 3 приватні будинки, торговельні павільйони, склади і 3 автівки.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 922 людини, у тому числі 38 дітей.

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