Росіяни вбили 8 жителів Донеччини, ще 20 - поранено внаслідок ворожих обстрілів. ФОТО
Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, унаслідок чого є загиблий.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 5 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі поранено людину, пошкоджено будинок. У Новому Шаховому і Золотому Колодязі пошкоджено по 6 будинків, у Торецькому - 3, у Грузькому - 2.
Краматорський район
У Лимані загинула людина. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок; у Малинівці пошкоджено 6 приватних будинків, у Райгородку - будинок і господарчі споруди. У Краматорську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, інфраструктуру і спортивний об'єкт. У Дружківці 7 людей загинули і 17 поранені, пошкоджено 3 п'ятиповерхівки, 3 приватні будинки, торговельні павільйони, склади і 3 автівки.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 922 людини, у тому числі 38 дітей.
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