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Новини Фото Удар росіян по Полтавщині
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Удар росіян по підприємству на Полтавщині: пожежі ліквідовано, постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару по промисловому об’єкту у Миргородському районі Полтавської області, внаслідок чого виникли пожежі на кількох локаціях. 

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Російські війська завдали удару по промисловому об'єкту у Миргородському районі", - ідеться в повідомленні.

  • Виникли пожежі на кількох локаціях.
  • На щастя, обійшлося без постраждалих.
  • Вогнеборці ліквідували займання.

Зазначається, що на місці працювали рятувальники та техніка підрозділів ДСНС Полтавщини й 3 пожежні потяги Укрзалізниці.

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Нагадаємо, вночі повідомлялося, про атаку ворога на Полтавщину та роботу ППО.

Росіяни вдарили по промисловому об’єкту на Полтавщині: виникли пожежі
Росіяни вдарили по промисловому об’єкту на Полтавщині: виникли пожежі
Росіяни вдарили по промисловому об’єкту на Полтавщині: виникли пожежі
Росіяни вдарили по промисловому об’єкту на Полтавщині: виникли пожежі
Росіяни вдарили по промисловому об’єкту на Полтавщині: виникли пожежі
Росіяни вдарили по промисловому об’єкту на Полтавщині: виникли пожежі
Росіяни вдарили по промисловому об’єкту на Полтавщині: виникли пожежі
Росіяни вдарили по промисловому об’єкту на Полтавщині: виникли пожежі
Росіяни вдарили по промисловому об’єкту на Полтавщині: виникли пожежі
Росіяни вдарили по промисловому об’єкту на Полтавщині: виникли пожежі

Автор: 

пожежа (4464) ДСНС (5435) Полтавська область (1359)
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