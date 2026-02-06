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Удар росіян по підприємству на Полтавщині: пожежі ліквідовано, постраждалих немає. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали удару по промисловому об’єкту у Миргородському районі Полтавської області, внаслідок чого виникли пожежі на кількох локаціях.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Російські війська завдали удару по промисловому об'єкту у Миргородському районі", - ідеться в повідомленні.
- Виникли пожежі на кількох локаціях.
- На щастя, обійшлося без постраждалих.
- Вогнеборці ліквідували займання.
Зазначається, що на місці працювали рятувальники та техніка підрозділів ДСНС Полтавщини й 3 пожежні потяги Укрзалізниці.
Нагадаємо, вночі повідомлялося, про атаку ворога на Полтавщину та роботу ППО.
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