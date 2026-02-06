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Новости Фото Удар россиян по Полтавщине
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Удар россиян по предприятию в Полтавской области: пожары ликвидированы, пострадавших нет. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Миргородском районе Полтавской области, в результате чего возникли пожары в нескольких местах. 

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Миргородском районе", - говорится в сообщении.

  • Возникли пожары в нескольких местах.
  • К счастью, обошлось без пострадавших.
  • Пожарные ликвидировали возгорание.

Отмечается, что на месте работали спасатели и техника подразделений ГСЧС Полтавщины и 3 пожарных поезда Укрзализныци.

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Напомним, ночью сообщалось об атаке врага на Полтавскую область и работе ПВО.

Россияне нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области: возникли пожары
Россияне нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области: возникли пожары
Россияне нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области: возникли пожары
Россияне нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области: возникли пожары
Россияне нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области: возникли пожары
Россияне нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области: возникли пожары
Россияне нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области: возникли пожары
Россияне нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области: возникли пожары
Россияне нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области: возникли пожары
Россияне нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области: возникли пожары

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пожар (6264) ГСЧС (5439) Полтавская область (1512)
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