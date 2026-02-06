Удар россиян по предприятию в Полтавской области: пожары ликвидированы, пострадавших нет. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Миргородском районе Полтавской области, в результате чего возникли пожары в нескольких местах.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Миргородском районе", - говорится в сообщении.
- Возникли пожары в нескольких местах.
- К счастью, обошлось без пострадавших.
- Пожарные ликвидировали возгорание.
Отмечается, что на месте работали спасатели и техника подразделений ГСЧС Полтавщины и 3 пожарных поезда Укрзализныци.
Напомним, ночью сообщалось об атаке врага на Полтавскую область и работе ПВО.
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