Удар россиян по предприятию в Полтавской области: пожары ликвидированы, пострадавших нет. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Миргородском районе Полтавской области, в результате чего возникли пожары в нескольких местах.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Миргородском районе", - говорится в сообщении.

Возникли пожары в нескольких местах.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Пожарные ликвидировали возгорание.

Отмечается, что на месте работали спасатели и техника подразделений ГСЧС Полтавщины и 3 пожарных поезда Укрзализныци.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате атаки РФ повреждено пожарно-спасательное подразделение в Славянске. ФОТОрепортаж

Напомним, ночью сообщалось об атаке врага на Полтавскую область и работе ПВО.



















