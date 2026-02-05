В результате атаки РФ повреждено пожарно-спасательное подразделение в Славянске. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 февраля, российские войска нанесли очередной авиаудар по Славянску в Донецкой области, в результате чего повреждено пожарно-спасательное подразделение.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Как отмечается, в результате обстрела были повреждены строительные конструкции части, в частности: роллетные въездные ворота, остекление металлопластиковых окон, входные двери, а также элементы подвесного потолка.

Люди и техника не пострадали

"К счастью, среди личного состава пострадавших нет, техника не повреждена", - добавили в ГСЧС.

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Также в ГСЧС отметили, что это далеко не единичный случай прицельных ударов по спасателям.

"Подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью тех, кто ежедневно помогает людям и ликвидирует последствия вражеских атак. Несмотря на риски, чрезвычайники остаются на месте и продолжают выполнять свою работу", - отмечается в сообщении.

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Последствия атаки











