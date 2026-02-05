Унаслідок атаки РФ пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ у Слов’янську. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 лютого, російські війська завдали чергового авіаудару по Слов’янську в Донецькій області, унаслідок чого пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень будівельні конструкції частини, зокрема: ролетні в’їзні ворота, скління металопластикових вікон, вхідні двері, а також елементи підвісної стелі.

Люди і техніка не постраждали

"На щастя, серед особового складу постраждалих немає, техніка не пошкоджена", - додали в ДСНС.

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Також у ДСНС зауважили, що це далеко не поодинокий випадок прицільних ударів по рятувальниках.

"Подібні дії створюють пряму загрозу життю та здоров’ю тих, хто щодня допомагає людям і ліквідовує наслідки ворожих атак. Попри ризики, надзвичайники залишаються на місці та продовжують виконувати свою роботу", - наголошується в повідомленні.

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Наслідки атаки











