Виробник "Спецмашкомплект" заявив про тиск після обшуків СБУ та зупинив виробництво патронів. ФОТОрепортаж

Українська компанія ТОВ "Спецмашкомплект", яка виробляє великокаліберні патрони 12,7×99 та 12,7×108 для Сил оборони, повідомила про тимчасове зупинення роботи після обшуків, проведених співробітниками Служби безпеки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними підприємства, 12 лютого 2026 року правоохоронці провели 7 обшуків у помешканнях посадових осіб та ще три - на виробничих об’єктах.

Також, як стверджує компанія, слідчі дії відбулися в окремих замовників продукції. Під час обшуків вилучили технічну документацію та комп’ютерну техніку. У "Спецмашкомплекті" заявили, що через це підприємство не може продовжувати виробництво.

З 13 лютого роботу зупинено, а трудові договори з працівниками тимчасово призупинені.

Кримінальне провадження відкрито 16 жовтня 2025 року. За версією слідства, компанія нібито виготовляла патрони з порушенням технічних вимог - з використанням неякісного пороху, без належного відпалу гільз та із можливими дефектами сталевого осердя куль. Також у матеріалах справи зазначено, що продукція не відповідає заявленим технічним умовам.

У компанії ці обвинувачення відкидають. Там заявляють, що патрони проходять випробування, а якість контролюють представники замовників. Крім того, у грудні 2025 року власні випробування продукції проводило Міністерство оборони України.

За словами Голови об’єднання ФРУ "Дефенс" Ігоря Фоменка, існує загроза втрати виробничих потужностей.

У "Спецмашкомплекті" заявили, що через обшуки фактично зірвано підготовку до нових контрактів із Силами оборони. Відтак компанія відкидає обвинувачення, вважаючи обшуки та справу тиском на підприємство.

Директор ТОВ "Спецмашпроект" Ігор Голтвенко також прокоментував хід розслідування та дії правоохоронців. Він заявив, що кримінальне провадження було відкрито ще 16 жовтня 2025 року, отже, за його словами, Служба безпеки України нібито знала про можливе вчинення "злочину", однак не зупинила постачання та не попередила державних замовників.

"Якщо СБУ вважала, що відбувається злочин, логічно було б одразу припинити ці дії та повідомити замовників. Натомість цього зроблено не було", - зазначив Голтвенко.

На його думку, така бездіяльність може свідчити про порушення з боку посадових осіб.

"Я вважаю, що таким чином могли бути здійснені протиправні дії щодо приховування вигаданого злочину. Прошу звернути на це увагу Державне бюро розслідувань", - заявив директор.

Голтвенко також припустив, що справа може мати замовний характер, бути вигідною імпортерам патронів або ж справа сфабрикована в інтересах ворога.

"Це буде відчутна втрата для обороноздатності держави", - наголосив директор.

Тож компанія публічно звернулася до Офісу Генерального прокурора з вимогою забезпечити об’єктивне розслідування.

