Виробник "Спецмашкомплект" заявив про тиск після обшуків СБУ та зупинив виробництво патронів. ФОТОрепортаж

Українська компанія ТОВ "Спецмашкомплект", яка виробляє великокаліберні патрони 12,7×99 та 12,7×108 для Сил оборони, повідомила про тимчасове зупинення роботи після обшуків, проведених співробітниками Служби безпеки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними підприємства, 12 лютого 2026 року правоохоронці провели 7 обшуків у помешканнях посадових осіб та ще три - на виробничих об’єктах.

Також, як стверджує компанія, слідчі дії відбулися в окремих замовників продукції. Під час обшуків вилучили технічну документацію та комп’ютерну техніку. У "Спецмашкомплекті" заявили, що через це підприємство не може продовжувати виробництво.

З 13 лютого роботу зупинено, а трудові договори з працівниками тимчасово призупинені.

Кримінальне провадження відкрито 16 жовтня 2025 року. За версією слідства, компанія нібито виготовляла патрони з порушенням технічних вимог - з використанням неякісного пороху, без належного відпалу гільз та із можливими дефектами сталевого осердя куль. Також у матеріалах справи зазначено, що продукція не відповідає заявленим технічним умовам.

У компанії ці обвинувачення відкидають. Там заявляють, що патрони проходять випробування, а якість контролюють представники замовників. Крім того, у грудні 2025 року власні випробування продукції проводило Міністерство оборони України

За словами Голови об’єднання ФРУ "Дефенс" Ігоря Фоменка, існує загроза втрати виробничих потужностей. 

У "Спецмашкомплекті" заявили, що через обшуки фактично зірвано підготовку до нових контрактів із Силами оборони. Відтак компанія відкидає обвинувачення, вважаючи обшуки та справу тиском на підприємство.

Директор ТОВ "Спецмашпроект" Ігор Голтвенко також прокоментував хід розслідування та дії правоохоронців. Він заявив, що кримінальне провадження було відкрито ще 16 жовтня 2025 року, отже, за його словами, Служба безпеки України нібито знала про можливе вчинення "злочину", однак не зупинила постачання та не попередила державних замовників.

"Якщо СБУ вважала, що відбувається злочин, логічно було б одразу припинити ці дії та повідомити замовників. Натомість цього зроблено не було", - зазначив Голтвенко.

На його думку, така бездіяльність може свідчити про порушення з боку посадових осіб.

"Я вважаю, що таким чином могли бути здійснені протиправні дії щодо приховування вигаданого злочину. Прошу звернути на це увагу Державне бюро розслідувань", - заявив директор.

Голтвенко також припустив, що справа може мати замовний характер, бути вигідною імпортерам патронів або ж справа сфабрикована в інтересах ворога.

"Це буде відчутна втрата для обороноздатності держави", - наголосив директор.

Тож компанія публічно звернулася до Офісу Генерального прокурора з вимогою забезпечити об’єктивне розслідування.

"клістрони-2" у країні мрії Зєлєнскага?..
20.02.2026 11:28 Відповісти
Виробники мін були з зелениих сук урода, чи сценаристи,чи ще хтось з кралврал 95, і до них СБУ не приходило, іх зовсім ніхто не чипав
20.02.2026 11:37 Відповісти
Спочатку мутять, а коли за сраку беруть, шантажують припиненням виробництва яке зараз дуже потрібне.
20.02.2026 11:21 Відповісти
20.02.2026 11:21 Відповісти
Не думаєте ви, Грицько!
20.02.2026 11:45 Відповісти
А ви думаєте?
20.02.2026 13:28 Відповісти
Не дупологічно!😉
20.02.2026 13:36 Відповісти
Думаєте недупологічно?
20.02.2026 14:20 Відповісти
Yes!🤨
20.02.2026 16:20 Відповісти
ФРУ = партія регіонів, партія регіонів=ФРУ.
20.02.2026 13:48 Відповісти
Не, это гонево.там такая технология шо хрен помутишь в принцепе.
20.02.2026 20:59 Відповісти
20.02.2026 11:28 Відповісти
З клістронами бовдури командири. Це військова частина. Поств солдата, та й ніякого вилучення не буде. Полізуть то є статут. Просто виконай його.
А там хитро-жпі усі були що менти що вояки.
20.02.2026 11:57 Відповісти
Згадую, як виробники неякісних мін теж доводили, що їхні міни повністю відповідають заявленим характеристикам і технічним умовам... І про їхні випробування теж говорили.
20.02.2026 11:33 Відповісти
Виробники мін були з зелениих сук урода, чи сценаристи,чи ще хтось з кралврал 95, і до них СБУ не приходило, іх зовсім ніхто не чипав
20.02.2026 11:37 Відповісти
Але також згадується, як найманців-сбушників вже використовували для спроби підриву обороноздатності країни, у 22-му році проти генерала Залужного.
Дєло ясноє шо дєло тьомноє...
20.02.2026 11:41 Відповісти
У зелених падл - всі шось мутят,бо вони всіх по собі міряють. Вважаю- грінпоц постійно робить все можливе і неможливе,щоб підірвати обороноздатність краіни,бо мріє полизати зад, ой подивитися в очки ***** скоріше. І СБУ приходить, як правило, до тих, хто немає відношення до зеленого шапіто. Як все набридло в цьому поганому цирку!
20.02.2026 11:35 Відповісти
Дві сторони медалі в служби; одна на фронті,друга в тилу.
Тилова на службі кротоферми,а найвеличніший тим часом глушить ефір читанням текстів надпатріотичного спрямування задля замітання слідів.
20.02.2026 11:52 Відповісти
СБУшники знову хотіли закрити «стриптиз-клуб», а припинили виробництво патронів. Це на закритих переговорах Арахамії та Мединського так домовилися?
20.02.2026 12:01 Відповісти
В країні відсутня справедлива система правосуддя !!!!
Страждають всі....споживачі страждають від неякісних товарів недобросовісного виробника.І як правило недобросовісний виробник не несе майже ніякого покарання (максимум поділиться вкраденим, виробничих потужностей в таких фунтів небагато, репутації немає)
Від каральних органів страждають всі...і споживачі і в добросовісні виробники. У добросовісних виробників є репутація, виробничі потужності, люди.....наші каральні органи вправно вміють паралізовувати таких "підозрюваних" і "правильно" організовувати систему вимагання.
Тому тут проблема у відсутності законності в державі.
Каральні органи наділені владою! Мають гарні зарплати та пенсії/пільги! ЗАБРОНЬОВАНІ ВІД ВІЙНИ! І ніколи ніхто не карав цих дармоїдів за неправильні дії до добросовісних платників податків.
А от недобросовісні "виробники" та постачальники за звичай працюють в дуеті з нашими контролюючими та "правоохоронними" трутнями, які тільки і вміють, що кошмарити нормальних громадян!
Правовий тупик !!!
20.02.2026 12:18 Відповісти
За неякісні міни когось заарештували?
20.02.2026 13:27 Відповісти
Якість набоїв можна було перевірити на "перевіряючих" - була б гарна наука для наступних любителів підзаробити легких грошей.
20.02.2026 16:27 Відповісти
 
 