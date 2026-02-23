Екс-"смотрящі" Київського СІЗО створили масштабну банду викрадачів і грабіжників: затримано 12 учасників, - Нєбитов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кримінальна поліція спільно зі слідчими ГСУ викрила масштабну злочинну організацію, яка стояла за багатьма злочинами в Україні.

Про це повідомив у фейсбуку заступник Голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

Почерк злочинців

"Підпали автівок, знищення майна, залякування і викрадення людей, тиск з використанням вогнепальної зброї (навіть гранатометів), вимагання та розбої – у кожному випадку різний почерк, різні виконавці, але одні й ті самі організатори. Зашифровані ляльководи, які вже "розшифровані".

На вершині ієрархії перебували колишні смотрящі столичного СІЗО, які після звільнення продовжили поширювати свій вплив на злочинців і створили стійке угруповання. Озброєне, законспіроване, добре обізнане в методах роботи поліції.

"Ці "авторитети" кримінального світу керували з тіні та безпосередньо впливали на безпеку в державі. Основна їх діяльність – організація злочинів на замовлення, вимагання неіснуючих боргів, тиск на бізнес та окремих підприємців, у тому числі через замовлення інших кримінальних структур. Вони надавали повний пакет послуг: розробка плану, підбір виконавців, надання зброї, контроль за вчиненням, оплата прихованими каналами.

Один із найбільш резонансних епізодів - викрадення громадянина Китаю. Зловмисники під виглядом інвестування у бізнес виманили чоловіка до України, вивезли в тихе місце й три дні били, поки не отримали доступ до його банківських рахунків і не заволоділи грошима", - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції уточнили, що лише в цьому випадку фігуранти незаконно заволоділи коштами у сумі 28 тисяч доларів США.

Затримання

Поліція одночасно затримала одного з організаторів і 11 активних учасників злочинної організації. Ще одному організатору, який перебуває за кордоном повідомлено про підозру заочно, його буде оголошено в міжнародний розшук.

"Ця операція Департаменту карного розшуку у співпраці з іншими підрозділами має стратегічне значення для криміногенної ситуації в Україні. Саме такі моменти доводять: безпека вимірюється у тому числі професіоналізмом тих, хто за неї відповідає", - пояснив Нєбитов.













Деталі від поліції

Як додали у Нацполіції, двоє організаторів - раніше судимі та під час відбування покарання мали статус так званих "смотрящих" у ДУ "Київський слідчий ізолятор", а після звільнення створили та очолили стійке злочинне угруповання. До складу організації увійшли ще 10 учасників, які сприяли поширенню злочинного впливу в установі та передачі заборонених речей і засобів зв’язку для ув’язнених, фактично забезпечуючи функціонування кримінальної ієрархії всередині ізолятора.



Відбувши покарання і вийшовши на свободу, учасники організації незаконно заволоділи автомобілем BMW X7 із застосуванням насильства, вчиняли розбійні напади та грабежі в Києві та області, організовували вимагання коштів у громадян під виглядом неіснуючих боргів, втягнули неповнолітнього у злочинну діяльність, незаконно придбали та використовували вогнепальну зброю, зокрема автомат АК-74. Також фігуранти вимагали гроші з українців, залякуючи їх фото понівечених тіл з інтернету - казали, що те саме буде і з ними. Окрім цього, вони грабували чоловіків: залучали неповнолітнього до нападів на потерпілих, били та відбирали гроші й цінності.

"У результаті масштабної спецоперації слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку за підтримки Управлінь карного розшуку в Житомирській та Хмельницькій областях затримали одинадцятьох активних учасників злочинної організації та організатора, який був за три кілометри від кордону з Молдовою і намагався його перетнути. Ще одному організатору повідомлено про підозру заочно, його буде оголошено в розшук. Проведено понад 20 санкціонованих обшуків, під час яких вилучено два автомобілі, автоматичну та короткоствольну зброю, понад 90 набоїв, ножі, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази", - йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції повідомили тринадцятьом фігурантам про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України: створення та участь у злочинній організації (ст. 255), поширення злочинного впливу (ст. 255-1), розбій (ст. 187), грабіж (ст. 186), вимагання (ст. 189), незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289), незаконне поводження зі зброєю (ст. 263), незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146) та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304). Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав одному з них запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, всім іншим - тримання під вартою без визначення застави. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора України.