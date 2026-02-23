Екс-"смотрящі" Київського СІЗО створили масштабну банду викрадачів і грабіжників: затримано 12 учасників, - Нєбитов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кримінальна поліція спільно зі слідчими ГСУ викрила масштабну злочинну організацію, яка стояла за багатьма злочинами в Україні.

Про це повідомив у фейсбуку заступник Голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

Почерк злочинців 

"Підпали автівок, знищення майна, залякування і викрадення людей, тиск з використанням вогнепальної зброї (навіть гранатометів), вимагання та розбої – у кожному випадку різний почерк, різні виконавці, але одні й ті самі організатори. Зашифровані ляльководи, які вже "розшифровані".

На вершині ієрархії перебували колишні смотрящі столичного СІЗО, які після звільнення продовжили поширювати свій вплив на злочинців і створили стійке угруповання. Озброєне, законспіроване, добре обізнане в методах роботи поліції.

"Ці "авторитети" кримінального світу керували з тіні та безпосередньо впливали на безпеку в державі. Основна їх діяльність – організація злочинів на замовлення, вимагання неіснуючих боргів, тиск на бізнес та окремих підприємців, у тому числі через замовлення інших кримінальних структур. Вони надавали повний пакет послуг: розробка плану, підбір виконавців, надання зброї, контроль за вчиненням, оплата прихованими каналами.

Один із найбільш резонансних епізодів - викрадення громадянина Китаю. Зловмисники під виглядом інвестування у бізнес виманили чоловіка до України, вивезли в тихе місце й три дні били, поки не отримали доступ до його банківських рахунків і не заволоділи грошима", - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції уточнили, що лише в цьому випадку фігуранти незаконно заволоділи коштами у сумі 28 тисяч доларів США.

Затримання

Поліція одночасно затримала одного з організаторів і 11 активних учасників злочинної організації. Ще одному організатору, який перебуває за кордоном повідомлено про підозру заочно, його буде оголошено в міжнародний розшук.

"Ця операція Департаменту карного розшуку у співпраці з іншими підрозділами має стратегічне значення для криміногенної ситуації в Україні. Саме такі моменти доводять: безпека вимірюється у тому числі професіоналізмом тих, хто за неї відповідає", - пояснив Нєбитов.

Деталі від поліції

Як додали у Нацполіції, двоє організаторів - раніше судимі та під час відбування покарання мали статус так званих "смотрящих" у ДУ "Київський слідчий ізолятор", а після звільнення створили та очолили стійке злочинне угруповання. До складу організації увійшли ще 10 учасників, які сприяли поширенню злочинного впливу в установі та передачі заборонених речей і засобів зв’язку для ув’язнених, фактично забезпечуючи функціонування кримінальної ієрархії всередині ізолятора. 


Відбувши покарання і вийшовши на свободу, учасники організації незаконно заволоділи автомобілем BMW X7 із застосуванням насильства, вчиняли розбійні напади та грабежі в Києві та області, організовували вимагання коштів у громадян під виглядом неіснуючих боргів, втягнули неповнолітнього у злочинну діяльність, незаконно придбали та використовували вогнепальну зброю, зокрема автомат АК-74. Також фігуранти вимагали гроші з українців, залякуючи їх фото понівечених тіл з інтернету - казали, що те саме буде і з ними. Окрім цього, вони грабували чоловіків: залучали неповнолітнього до нападів на потерпілих, били та відбирали гроші й цінності.

"У результаті масштабної спецоперації слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку за підтримки Управлінь карного розшуку в Житомирській та Хмельницькій областях затримали одинадцятьох активних учасників злочинної організації та організатора, який був за три кілометри від кордону з Молдовою і намагався його перетнути. Ще одному організатору повідомлено про підозру заочно, його буде оголошено в розшук. Проведено понад 20 санкціонованих обшуків, під час яких вилучено два автомобілі, автоматичну та короткоствольну зброю, понад 90 набоїв, ножі, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази", - йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції повідомили тринадцятьом фігурантам про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України: створення та участь у злочинній організації (ст. 255), поширення злочинного впливу (ст. 255-1), розбій (ст. 187), грабіж (ст. 186), вимагання (ст. 189), незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289), незаконне поводження зі зброєю (ст. 263), незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146) та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304). Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав одному з них запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, всім іншим - тримання під вартою без визначення застави. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора України.

Можуть у сизо бути смотрящі без прикритяя посадовцями сізо? Тільки працівники сізо та вконче відбиті дурні могуть сказати, що смотрящі можуть діяти в сізо без прикриття. Треба знешкодити коріння в системі - пеніціальній системі. Кол центри на зонах продаж наркоти та інше. І це є сикретт Полішенеля для правоохоронців.
23.02.2026 13:09
Гарна робота. Молодці опера та слідчі. Бажано,щоб встановили інших учасників та "перевертнів" у погонах та без,які "кришували" та допомагали....
23.02.2026 13:17
У цій банді брали участь вертухаї сізо.
Про це скромно мовчать, відмазують уже?
23.02.2026 13:27
не стратять нажаль ☹
23.02.2026 13:03
і заїдуть вони куди, правильно - на Лук'янівку, кинуть щуку у ставок.
показати весь коментар
23.02.2026 15:23
23.02.2026 13:09
Ніхто нічого не знищить. Ця система дозволяє використовувати контролювати та керувати злочинним світом.
23.02.2026 13:24
вона створена для цього
23.02.2026 14:51
Десь же ще надибали нульовий BREN-2
(точно, якийсь СЗЧшнік підігнав)
23.02.2026 13:17
Та да, в очі впало теж
23.02.2026 13:24
Купили. 350 595гр в магазині.
23.02.2026 13:27
А здавалось, раніше бачив в Прапорщику чи в Сафарі значно дешевше. По моєму тисяч 70.
Бачу-бачу.
Та ну нахрєн таке щастя )))
Поки держава дала безкоштовно.
Сказала - бери,"Адріан", не обляпайся.
На гражданці за 350 000 можна взяти 7(СІМ!!!!! ) одиниць зовсім непоганих американських DB-15 чи DPMS
23.02.2026 14:15
Для ЗСУ
5,56 мм штурмова гвинтівка CZ BREN 2 (14") 64 458,90
23.02.2026 14:17
на Ібісі пише (військовий) то мабуть просто так не купиш, а на іншому типа мисливський 230 000 з таким стволом як на фото, а в Ібічі з укороченим.
23.02.2026 15:27
23.02.2026 13:17
Так можно и на себя выйти.
23.02.2026 14:00
23.02.2026 13:27
Одному домашній арешт дали. Круто.
23.02.2026 16:48
На фото зброя кримінальників?!
Нек.уйово!
І що ви тепер з "авторитетами" зробите?
Кинете їх назад у СІЗО?!
Так це ж все одно, що щуку кинути у річку!
23.02.2026 13:58
Коли в країні замість поліції державне кримінальне угрупування- то нема нічого дивного.
23.02.2026 14:23
якби не китаєць, усе б продовжувалось і далі
23.02.2026 15:16
Країна мрій зе і його друзяк.
23.02.2026 15:24
Наскількі відомо всі ці банди 90-х були організовані і підконтрольні спецслужбами, а коли вони розрослись і стали загрожувати самій владі іх швидко ліквідували, так щей попіарилися на цьому, яка мол влада в нас хороша і вона тут не до чого. Історія повторяється все лайно яке можна використовувати для піару і залякування влада це робить, тільки забуває що зараз не 90 -ті як кажуть бидло воно і в Африці, навіть якщо вони вкрали мільярди і вних для особистого життя все є.
24.02.2026 10:18
 
 