РФ обстріляла понад 30 населених пунктів на Запоріжжі: четверо людей загинули, є поранені. ФОТО
Четверо людей загинули, ще двоє отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом впродовж доби окупанти завдали 643 удари по 32 населених пунктах Запорізької області.
Обстріли за добу
Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Зарічному, Любицькому, Барвінівці, Заливному, Новосолошиному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Білогір’ю та Долинці.
401 БпЛА різ
ної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новотроїцьке, Таврійське, Терсянку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Святопетрівку, Загірне, Криничне, Добропілля, Прилуки, Єгорівку, Вербове та Левадне.
7 обстрілів з РСЗВ завдано по території Приморського та Лук’янівського.
223 артилерійських удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Павлівки, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Староукраїнки, Криничного та Добропілля.
Наслідки
Надійшло 218 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.
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