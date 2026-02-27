Росіяни вдарили по агропідприємству на Сумщині: дві працівниці загинули, одну - важко поранено. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 лютого, російські війська атакували аграрне підприємство у Шосткинському районі Сумської області, внаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Ворожі безпілотники фактично знищили будівлю агрофірми у Ямпільській громаді. Люди були на роботі.

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Жертви атаки

Як зазначається, загинули дві працівниці агропідприємства – жінки 72 та 67 років. Їх дістали з-під завалів.



Ще одна працівниця, 60-річна жінка, зазнала важких поранень. Її госпіталізовано, лікарі надають необхідну допомогу.

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Наслідки удару





