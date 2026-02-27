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Росіяни вдарили по агропідприємству на Сумщині: дві працівниці загинули, одну - важко поранено. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 27 лютого, російські війська атакували аграрне підприємство у Шосткинському районі Сумської області, внаслідок чого є загиблі.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Ворожі безпілотники фактично знищили будівлю агрофірми у Ямпільській громаді. Люди були на роботі.
Жертви атаки
Як зазначається, загинули дві працівниці агропідприємства – жінки 72 та 67 років. Їх дістали з-під завалів.
Ще одна працівниця, 60-річна жінка, зазнала важких поранень. Її госпіталізовано, лікарі надають необхідну допомогу.
Наслідки удару
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Pan Konotop #390804
показати весь коментар27.02.2026 18:36 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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