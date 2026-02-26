На Сумщині через атаку дрона постраждав 14-річний хлопець

У Сумській області під час ворожої атаки безпілотників поранення отримав 14-річний хлопець.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі від ударів дронів

"В одному зі старостинських округів Сумської громади 14-річний хлопець отримав травму через уламок російського безпілотника.

Медики обстежили його та надали необхідну допомогу. Наразі життю підлітка нічого не загрожує", - ідеться в повідомленні.

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РФ атакує Сумщину безпілотниками

Протягом дня ворог застосовує ударні БпЛА різних типів по громадах області. Частину безпілотників знищують Сили оборони України, однак, на жаль, є і влучання.

"Під час загрози ворожих безпілотників перебувати просто неба небезпечно. Необхідно переходити в укриття або інші безпечні місця. Особлива увага – безпеці дітей. Навіть уламки можуть становити загрозу", - закликали в ОВА.

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Раніше повідомлялося, що 4200 людей залишаються в зоні обов’язкової евакуації на прикордонні Сумщини.