На Сумщине из-за атаки дрона пострадал 14-летний парень

Вражеская атака БПЛА: в Сумской области пострадал ребенок

На Сумщине во время вражеской атаки беспилотников ранения получил 14-летний парень. 

Об этом сообщает глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие от ударов дронов

"В одном из старостинских округов Сумской громады 14-летний парень получил травму из-за обломка российского беспилотника.
Медики осмотрели его и оказали необходимую помощь. В настоящее время жизни подростка ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

РФ атакует Сумщину беспилотниками

В течение дня враг применяет ударные БПЛА различных типов по громадам области. Часть беспилотников уничтожают Силы обороны Украины, однако, к сожалению, есть и попадания.

"Во время угрозы вражеских беспилотников находиться под открытым небом опасно. Необходимо переходить в укрытие или другие безопасные места. Особое внимание – безопасности детей. Даже обломки могут представлять угрозу", – призвали в ОВА.

Ранее сообщалось, что 4200 человек остаются в зоне обязательной эвакуации на границе Сумской области.

