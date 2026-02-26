На Сумщине из-за атаки дрона пострадал 14-летний парень
На Сумщине во время вражеской атаки беспилотников ранения получил 14-летний парень.
Об этом сообщает глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие от ударов дронов
"В одном из старостинских округов Сумской громады 14-летний парень получил травму из-за обломка российского беспилотника.
Медики осмотрели его и оказали необходимую помощь. В настоящее время жизни подростка ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
РФ атакует Сумщину беспилотниками
В течение дня враг применяет ударные БПЛА различных типов по громадам области. Часть беспилотников уничтожают Силы обороны Украины, однако, к сожалению, есть и попадания.
"Во время угрозы вражеских беспилотников находиться под открытым небом опасно. Необходимо переходить в укрытие или другие безопасные места. Особое внимание – безопасности детей. Даже обломки могут представлять угрозу", – призвали в ОВА.
Ранее сообщалось, что 4200 человек остаются в зоне обязательной эвакуации на границе Сумской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль