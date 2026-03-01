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Новини Фото Смертельні ДТП
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Масова ДТП на Івано-Франківщині: двоє загиблих та четверо постраждалих. Серед загиблих - дитина. ФОТОрепортаж

Ввечері 28 лютого сталася аварія у селі Драгомирчани Івано-Франківської області. Двоє людей, серед яких дитина, загинули внаслідок зіткнення чотирьох автівок. Ще четверо осіб травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у  ДСНС та поліції Прикарпаття.

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"28 лютого близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі чотирьох транспортних засобів. 

На місце події негайно виїхали поліцейські, рятувальники та бригада екстреної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники за допомогою спецзасобів деблокували двох постраждалих із понівечених машин та вжили заходів, щоб не допустити пожежі.

Попередньо слідчі встановили, що внаслідок ДТП загинули пасажирка одного з транспортних засобів 1992 року народження та неповнолітня дитина 2016 року народження.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та криміналісти, які встановлюють усі обставини та причини аварії.

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Наслідки аварії

Аварія у Драгомирчанах: двоє загиблих та четверо постраждалих
Аварія у Драгомирчанах: двоє загиблих та четверо постраждалих
Аварія у Драгомирчанах: двоє загиблих та четверо постраждалих
Аварія у Драгомирчанах: двоє загиблих та четверо постраждалих
Аварія у Драгомирчанах: двоє загиблих та четверо постраждалих

Автор: 

Івано-Франківська область (1050) Івано-Франківський район (48) Драгомирчани (1)
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Прокурор,чья то пьяная шлендра или судья?
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01.03.2026 10:15 Відповісти
Что мне водка в летний зной,
Что мне вермут разливной...
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01.03.2026 10:26 Відповісти
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01.03.2026 11:31 Відповісти
 
 