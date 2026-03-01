Массовое ДТП в Ивано-Франковской области: двое погибших и четверо пострадавших. Среди погибших - ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 28 февраля произошла авария в селе Драгомирчаны Ивано-Франковской области. Два человека, среди которых ребенок, погибли в результате столкновения четырех автомобилей. Еще четыре человека травмированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС и полиции Прикарпатья.
"28 февраля около 18:00 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием четырех транспортных средств.
На место происшествия немедленно выехали полицейские, спасатели и бригада экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью спецсредств деблокировали двух пострадавших из искореженных машин и приняли меры, чтобы не допустить пожара.
Предварительно следователи установили, что в результате ДТП погибли пассажирка одного из транспортных средств 1992 года рождения и несовершеннолетний ребенок 2016 года рождения.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Последствия аварии
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