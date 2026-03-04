Атака БпЛА на Миколаїв: пошкоджено житлові будинки, пожежу ліквідовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Миколаїв знову опинився під атакою російських безпілотників: цього разу під ударом був житловий сектор. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у двоповерховому будинку, а на території приватного домоволодіння виявили бойову частину БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

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На одній з локацій зайнявся житловий двоповерховий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу.

На другій - залишки БпЛА з бойовою частиною впали на територію приватного домоволодіння. Піротехніки та хіміки ДСНС обстежили подвір’я. Боєприпас вилучили.

"На щастя, цього разу обійшлось без постраждалих", - зазначили в ДСНС.

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Нагадаємо, вранці 4 березня російські війська атакували безпілотником порожній поїзд на Миколаївщині, який прибув на технічне обслуговування.