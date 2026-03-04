УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12345 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Миколаїв
1 212 4

Атака БпЛА на Миколаїв: пошкоджено житлові будинки, пожежу ліквідовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Миколаїв знову опинився під атакою російських безпілотників: цього разу під ударом був житловий сектор. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у двоповерховому будинку, а на території приватного домоволодіння виявили бойову частину БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

  • На одній з локацій зайнявся житловий двоповерховий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу.
  • На другій - залишки БпЛА з бойовою частиною впали на територію приватного домоволодіння. Піротехніки та хіміки ДСНС обстежили подвір’я. Боєприпас вилучили.

"На щастя, цього разу обійшлось без постраждалих", - зазначили в ДСНС.

Також читайте: Ворог посилив атаки на залізницю, основні цілі - рухомий склад, - "УЗ"

У Миколаєві після атаки БпЛА загорівся будинок: боєприпас вилучили
У Миколаєві після атаки БпЛА загорівся будинок: боєприпас вилучили
У Миколаєві після атаки БпЛА загорівся будинок: боєприпас вилучили
У Миколаєві після атаки БпЛА загорівся будинок: боєприпас вилучили
У Миколаєві після атаки БпЛА загорівся будинок: боєприпас вилучили
У Миколаєві після атаки БпЛА загорівся будинок: боєприпас вилучили
У Миколаєві після атаки БпЛА загорівся будинок: боєприпас вилучили
У Миколаєві після атаки БпЛА загорівся будинок: боєприпас вилучили

Нагадаємо, вранці 4 березня російські війська атакували безпілотником порожній поїзд на Миколаївщині, який прибув на технічне обслуговування.

Автор: 

Миколаїв (1905) Миколаївська область (2456) ДСНС (5353) Миколаївський район (214)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в мене шось сильно гупнуло в повітрі над головою ,собака Машка обурилася
показати весь коментар
04.03.2026 15:08 Відповісти
У Вознесенську районі пролунали вибухи

Загроза застосування балістики зберігається до відбою.
показати весь коментар
04.03.2026 15:14 Відповісти
‼️ Ще одна балістика через Миколаїв, вектор той же
показати весь коментар
04.03.2026 15:15 Відповісти
🔥 Ізраїльський F-35 збив російський винищувач у небі над Тегераном - це стало першим випадком в історії, коли F-35 знищив пілотований винищувач
показати весь коментар
04.03.2026 15:11 Відповісти
 
 