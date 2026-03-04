Ворог посилив атаки на залізницю, основні цілі - рухомий склад, - "УЗ"

Ворог посилив атаки по залізничній інфраструктурі, серед основних цілей - рухомий склад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

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Основні цілі атак - рухомий склад та пасажирські вагони

Як зазначається, від початку березня зафіксовано вже 18 ударів - у середньому по шість на добу. Для цього країна-терорист використовує БПЛА та FPV-дрони.

"З початку місяця пошкоджено 41 об’єкт. Серед головних цілей - рухомий склад: зафіксовано пошкодження 17 одиниць. Також ворог б’є і по пасажирських вагонах. Сьогодні зранку в Миколаєві ворожий БПЛА атакував пасажирський вагон. Моніторингова група Укрзалізниці вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі та евакуювала людей. Обійшлося без жертв, поранено оглядача поїздів", - йдеться у повідомленні.

Під ударами також локомотиви, вантажні вагони та спеціалізована техніка, яка використовується для ремонту інфраструктури. Цього місяця ворог атакував і залізничні депо та мости. Найбільше обстрілів - поблизу лінії фронту.

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Укрзалізниця оперативно реагує

"Попри все це, разом із військовими Укрзалізниця продовжує моніторити повітряний простір на маршрутах курсування поїздів. У разі виявлення небезпеки залізничники змінюють маршрут курсування поїздів, оперативно евакуйовують пасажирів із вагонів та вживають інших безпекових заходів", - додали в "УЗ".

Раніше повідомлялося, що ворог ударив "шахедами" по об’єкту транспортної інфраструктури в Миколаєві.

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