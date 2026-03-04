Враг усилил атаки на железную дорогу, основные цели - подвижной состав, - "УЗ"

Враг усилил атаки по железнодорожной инфраструктуре, среди основных целей - подвижной состав.

Основные цели атак - подвижной состав и пассажирские вагоны

Как отмечается, с начала марта зафиксировано уже 18 ударов - в среднем по шесть в сутки. Для этого страна-террорист использует БПЛА и FPV-дроны.

"С начала месяца поврежден 41 объект. Среди главных целей - подвижной состав: зафиксировано повреждение 17 единиц. Также враг бьет и по пассажирским вагонам. Сегодня утром в Николаеве вражеский БПЛА атаковал пассажирский вагон. Мониторинговая группа Укрзализныци вовремя зафиксировала беспилотник в воздухе и эвакуировала людей. Обошлось без жертв, ранен осмотритель поездов", - говорится в сообщении.

Под ударами также локомотивы, грузовые вагоны и специализированная техника, которая используется для ремонта инфраструктуры. В этом месяце враг атаковал и железнодорожные депо и мосты. Больше всего обстрелов - вблизи линии фронта.

Укрзализныця оперативно реагирует

"Несмотря на все это, вместе с военными Укрзализныця продолжает мониторить воздушное пространство на маршрутах следования поездов. В случае обнаружения опасности железнодорожники меняют маршрут следования поездов, оперативно эвакуируют пассажиров из вагонов и принимают другие меры безопасности", - добавили в "УЗ".

Ранее сообщалось, что враг нанес удар "шахедами" по объекту транспортной инфраструктуры в Николаеве.

