Киянин пошкодив меморіальну табличку загиблого захисника: його знайшли та притягнули до відповідальності. ФОТО

Поліцейські притягнули до відповідальності киянина, який пошкодив меморіальну табличку, встановлену на честь загиблого захисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Деталі

Як зазначається, подія відбулась в Оболонському районі. Киянка звернулась до поліції із повідомленням про те, що невідомий понівечив місце пам’яті, облаштоване на честь її батька - військового, який загинув, захищаючи Україну.

"Меморіальну табличку було встановлено на фасаді будинку, де військовослужбовець народився і виріс", - пояснили в поліції.

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Хто зловмисник?

Дільничні офіцери поліції встановили, що зловмисником виявився 39-річний місцевий мешканець. З’ясувалося, що того вечора чоловік, перебуваючи напідпитку, посварився з донькою полеглого Героя, після чого пошкодив пам’ятну дошку.







Правоохоронці склали відносно чоловіка адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП.

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