УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12056 відвідувачів онлайн
Новини Фото Вандалізм на пам’ятних місцях
4 021 31

Киянин пошкодив меморіальну табличку загиблого захисника: його знайшли та притягнули до відповідальності. ФОТО

Поліцейські притягнули до відповідальності киянина, який пошкодив меморіальну табличку, встановлену на честь загиблого захисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі

Як зазначається, подія відбулась в Оболонському районі. Киянка звернулась до поліції із повідомленням про те, що невідомий понівечив місце пам’яті, облаштоване на честь її батька - військового, який загинув, захищаючи Україну.

"Меморіальну табличку було встановлено на фасаді будинку, де військовослужбовець народився і виріс", - пояснили в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танці на меморіалі на Майдані: поліція склала протокол на іноземця. ВIДЕО

Хто зловмисник?

Дільничні офіцери поліції встановили, що зловмисником виявився 39-річний місцевий мешканець. З’ясувалося, що того вечора чоловік, перебуваючи напідпитку, посварився з донькою полеглого Героя, після чого пошкодив пам’ятну дошку.

пошкодив меморіальну табличку
пошкодив меморіальну табличку
пошкодив меморіальну табличку

Правоохоронці склали відносно чоловіка адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП. 

Також читайте: Вандали у Німеччині намалювали пропагандистські символи "Z" на військових могилах. ФОТО

Автор: 

Київ (20877) пам’ять (1205) Нацполіція (15766) вандалізм (447)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
"Героя" всі повинні знати в обличчя морду.
показати весь коментар
10.03.2026 08:19 Відповісти
+19
Дійсно чому заблюрили морду ?
показати весь коментар
10.03.2026 08:23 Відповісти
+18
В дуже побиту морду
показати весь коментар
10.03.2026 08:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Притягнули - потрібно буквально - може шось зайде в бошку
показати весь коментар
10.03.2026 08:19 Відповісти
Скільки можна отаких «киян», які сваряться на підпитку з Українцями, поблажливо відпускати, щоб це лайно і далі смерділо московією серед Українців!! Виховну роботу треба ОБОВЯЗКОВО серед нього провести і не відкладувати!!
показати весь коментар
10.03.2026 08:47 Відповісти
Як колись казав мій командир роти, "Один удар кулаком в лоб заміняє півроку партполітроботи...".
Відправить на фронт, і хай покаже, яким треба буть героєм...
показати весь коментар
10.03.2026 09:21 Відповісти
А воно собі папірчик «зробило», що «інвалід» від алкоголю!!???
показати весь коментар
10.03.2026 09:45 Відповісти
Зроблять "дроновловлювачем"...
показати весь коментар
10.03.2026 09:56 Відповісти
Великого такого сачка дати , як у Паганеля, хай ловить
показати весь коментар
10.03.2026 11:09 Відповісти
Дрон його сам знайде... І почне ловить...
показати весь коментар
10.03.2026 11:21 Відповісти
Дядько, ви мені відкрили очі на військову дійсність!
показати весь коментар
10.03.2026 14:28 Відповісти
Ну а що з такими, ще, робить? "З коростявої вівці - хоч шерсті жмуток..."
показати весь коментар
10.03.2026 14:31 Відповісти
Хай воює повноцінно, як справжній воїн. "Мішеню" можуть і каци поробити, перевдягнути в піксель, як колись вони ********* , коли у нас в тил заходили.
показати весь коментар
10.03.2026 14:36 Відповісти
Мабуть, краще повісити цього йолопа навпроти будинку, де воно гадило, а усі мовчали!!
показати весь коментар
10.03.2026 17:24 Відповісти
Таких відправляти на фронт - це тільки послабляти ЗСУ! Навіщо там пияк, та ще й з ненавистю до держави? Щоб хлопцям в спину цілив та наші позиції русні здавав за пляшку?
Твке сміття на розмінування! Чи на розборку завалів. А більше їм нічого я б не довірила.
показати весь коментар
10.03.2026 10:42 Відповісти
"Дроновловлювач" - це мішень, на яку відволікається дрон, щоб він не вдарив по справжньому бійцю...
показати весь коментар
10.03.2026 10:47 Відповісти
"Героя" всі повинні знати в обличчя морду.
показати весь коментар
10.03.2026 08:19 Відповісти
В дуже побиту морду
показати весь коментар
10.03.2026 08:32 Відповісти
Як шуфрича, не менше!! А краще люструвати з вірьовкою у 3 метра!!
З нього у 40 років толку уже не буде, і сім'ї алкаша стане легше!!
показати весь коментар
10.03.2026 08:56 Відповісти
Да, Ви, естет ! +++++
показати весь коментар
10.03.2026 12:50 Відповісти
гадаю москворотий люмпен
показати весь коментар
10.03.2026 08:21 Відповісти
Дійсно чому заблюрили морду ?
показати весь коментар
10.03.2026 08:23 Відповісти
Аби кількох притягнули до гиляки, ситуація би змінилась.
показати весь коментар
10.03.2026 08:26 Відповісти
Ану розкажи послухаєм. Даеш рафіновану правду !!!
показати весь коментар
10.03.2026 08:33 Відповісти
Біда, якщо лапті говорять/пишуть.
показати весь коментар
10.03.2026 08:49 Відповісти
Ніхєра ублюдок сцикливий.Табличка ж здачі не дасть.Сподіваюсь у родичів загиблого солдата є друзі і які зроблять фізичне зауваження придурку.
показати весь коментар
10.03.2026 08:29 Відповісти
Віддайте потвору спочатку родичам загиблого Героя, а потім, якщо буде живий, побратимам його
показати весь коментар
10.03.2026 08:51 Відповісти
Таких судить судом присяжних із військових ЗСУ
показати весь коментар
10.03.2026 12:53 Відповісти
Боже яке воно миршаве, навіть 3,14изди дати якось стремно. За ноги і об стовб....
показати весь коментар
10.03.2026 08:57 Відповісти
Відрубати руки і відпустить , ділов то .
показати весь коментар
10.03.2026 09:03 Відповісти
Який протокол!? Замість мемориальної таблички прибити до стіни дому! Хай гнида нагадує решті "ждунів" їхнє майбутнє!
показати весь коментар
10.03.2026 10:13 Відповісти
 
 