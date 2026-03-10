Киевлянин повредил мемориальную табличку погибшего защитника: его нашли и привлекли к ответственности. ФОТО
Полицейские привлекли к ответственности киевлянина, который повредил мемориальную табличку, установленную в честь погибшего защитника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Детали
Как отмечается, событие произошло в Оболонском районе. Киевлянка обратилась в полицию с сообщением о том, что неизвестный испортил место памяти, оборудованное в честь ее отца - военного, погибшего при защите Украины.
"Мемориальная табличка была установлена на фасаде дома, где военнослужащий родился и вырос", - пояснили в полиции.
Кто злоумышленник?
Участковые офицеры полиции установили, что злоумышленником оказался 39-летний местный житель. Выяснилось, что в тот вечер мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился с дочерью погибшего Героя, после чего повредил памятную доску.
Правоохранители составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 173 КУоАП.
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Твке сміття на розмінування! Чи на розборку завалів. А більше їм нічого я б не довірила.
обличчяморду.
З нього у 40 років толку уже не буде, і сім'ї алкаша стане легше!!