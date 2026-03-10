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Новости Фото Вандализм на памятных местах
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Киевлянин повредил мемориальную табличку погибшего защитника: его нашли и привлекли к ответственности. ФОТО

Полицейские привлекли к ответственности киевлянина, который повредил мемориальную табличку, установленную в честь погибшего защитника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Детали

Как отмечается, событие произошло в Оболонском районе. Киевлянка обратилась в полицию с сообщением о том, что неизвестный испортил место памяти, оборудованное в честь ее отца - военного, погибшего при защите Украины.

"Мемориальная табличка была установлена на фасаде дома, где военнослужащий родился и вырос", - пояснили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танцы на мемориале на Майдане: полиция составила протокол на иностранца. ВИДЕО

Кто злоумышленник?

Участковые офицеры полиции установили, что злоумышленником оказался 39-летний местный житель. Выяснилось, что в тот вечер мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился с дочерью погибшего Героя, после чего повредил памятную доску.

повредил мемориальную табличку
повредил мемориальную табличку
повредил мемориальную табличку

Правоохранители составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 173 КУоАП. 

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Автор: 

Киев (26454) память (1508) Нацполиция (16988) вандализм (618)
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Топ комментарии
+26
"Героя" всі повинні знати в обличчя морду.
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10.03.2026 08:19 Ответить
+19
Дійсно чому заблюрили морду ?
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10.03.2026 08:23 Ответить
+18
В дуже побиту морду
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10.03.2026 08:32 Ответить
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Притягнули - потрібно буквально - може шось зайде в бошку
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10.03.2026 08:19 Ответить
Скільки можна отаких «киян», які сваряться на підпитку з Українцями, поблажливо відпускати, щоб це лайно і далі смерділо московією серед Українців!! Виховну роботу треба ОБОВЯЗКОВО серед нього провести і не відкладувати!!
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10.03.2026 08:47 Ответить
Як колись казав мій командир роти, "Один удар кулаком в лоб заміняє півроку партполітроботи...".
Відправить на фронт, і хай покаже, яким треба буть героєм...
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10.03.2026 09:21 Ответить
А воно собі папірчик «зробило», що «інвалід» від алкоголю!!???
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10.03.2026 09:45 Ответить
Зроблять "дроновловлювачем"...
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10.03.2026 09:56 Ответить
Великого такого сачка дати , як у Паганеля, хай ловить
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10.03.2026 11:09 Ответить
Дрон його сам знайде... І почне ловить...
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10.03.2026 11:21 Ответить
Дядько, ви мені відкрили очі на військову дійсність!
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10.03.2026 14:28 Ответить
Ну а що з такими, ще, робить? "З коростявої вівці - хоч шерсті жмуток..."
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10.03.2026 14:31 Ответить
Хай воює повноцінно, як справжній воїн. "Мішеню" можуть і каци поробити, перевдягнути в піксель, як колись вони ********* , коли у нас в тил заходили.
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10.03.2026 14:36 Ответить
Мабуть, краще повісити цього йолопа навпроти будинку, де воно гадило, а усі мовчали!!
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10.03.2026 17:24 Ответить
Таких відправляти на фронт - це тільки послабляти ЗСУ! Навіщо там пияк, та ще й з ненавистю до держави? Щоб хлопцям в спину цілив та наші позиції русні здавав за пляшку?
Твке сміття на розмінування! Чи на розборку завалів. А більше їм нічого я б не довірила.
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10.03.2026 10:42 Ответить
"Дроновловлювач" - це мішень, на яку відволікається дрон, щоб він не вдарив по справжньому бійцю...
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10.03.2026 10:47 Ответить
"Героя" всі повинні знати в обличчя морду.
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10.03.2026 08:19 Ответить
В дуже побиту морду
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10.03.2026 08:32 Ответить
Як шуфрича, не менше!! А краще люструвати з вірьовкою у 3 метра!!
З нього у 40 років толку уже не буде, і сім'ї алкаша стане легше!!
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10.03.2026 08:56 Ответить
Да, Ви, естет ! +++++
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10.03.2026 12:50 Ответить
гадаю москворотий люмпен
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10.03.2026 08:21 Ответить
Дійсно чому заблюрили морду ?
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10.03.2026 08:23 Ответить
Аби кількох притягнули до гиляки, ситуація би змінилась.
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10.03.2026 08:26 Ответить
Ану розкажи послухаєм. Даеш рафіновану правду !!!
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10.03.2026 08:33 Ответить
Біда, якщо лапті говорять/пишуть.
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10.03.2026 08:49 Ответить
Ніхєра ублюдок сцикливий.Табличка ж здачі не дасть.Сподіваюсь у родичів загиблого солдата є друзі і які зроблять фізичне зауваження придурку.
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10.03.2026 08:29 Ответить
Віддайте потвору спочатку родичам загиблого Героя, а потім, якщо буде живий, побратимам його
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10.03.2026 08:51 Ответить
Таких судить судом присяжних із військових ЗСУ
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10.03.2026 12:53 Ответить
Боже яке воно миршаве, навіть 3,14изди дати якось стремно. За ноги і об стовб....
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10.03.2026 08:57 Ответить
Відрубати руки і відпустить , ділов то .
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10.03.2026 09:03 Ответить
Який протокол!? Замість мемориальної таблички прибити до стіни дому! Хай гнида нагадує решті "ждунів" їхнє майбутнє!
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10.03.2026 10:13 Ответить
 
 