Киевлянин повредил мемориальную табличку погибшего защитника: его нашли и привлекли к ответственности. ФОТО

Полицейские привлекли к ответственности киевлянина, который повредил мемориальную табличку, установленную в честь погибшего защитника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Детали

Как отмечается, событие произошло в Оболонском районе. Киевлянка обратилась в полицию с сообщением о том, что неизвестный испортил место памяти, оборудованное в честь ее отца - военного, погибшего при защите Украины.

"Мемориальная табличка была установлена на фасаде дома, где военнослужащий родился и вырос", - пояснили в полиции.

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Кто злоумышленник?

Участковые офицеры полиции установили, что злоумышленником оказался 39-летний местный житель. Выяснилось, что в тот вечер мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился с дочерью погибшего Героя, после чего повредил памятную доску.







Правоохранители составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 173 КУоАП.

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