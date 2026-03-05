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Новости Видео Вандализм на памятных местах
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Танцы на мемориале на Майдане: полиция составила протокол на иностранца. ВИДЕО

В Киеве полиция привлекла к административной ответственности 40-летнего иностранца, который танцевал на территории "Народного мемориала" погибших защитников на Майдане Независимости и опубликовал видео инцидента в соцсетях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.

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Детали инцидента

Как отмечается, видео инцидента полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей. На записи зафиксировано, как мужчина устроил танцы непосредственно на территории мемориала, который чтит память погибших защитников Украины.

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Правоохранители установили личность нарушителя – им оказался 40-летний иностранец, который уже несколько лет проживает в Украине. Участковые офицеры Шевченковского управления полиции разыскали мужчину и составили на него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство.

Поднят вопрос о запрете въезда иностранцу

Кроме того, полицейские инициировали перед Государственной миграционной службой Украины вопрос о запрете въезда иностранцу на территорию страны в соответствии с законодательством о правовом статусе иностранцев.

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В Киеве иностранец танцевал на мемориале погибших защитников на Майдане
В Киеве иностранец танцевал на мемориале погибших защитников на Майдане

Автор: 

Нацполиция (16974) вандализм (618)
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Топ комментарии
+19
Ясно що хач. І обличчя замилили, і країна i ім'я державна таємниця.
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05.03.2026 11:59 Ответить
+12
Вирішив організувати собі безкоштовний квиток на родіну?
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05.03.2026 11:57 Ответить
+11
Відправити його "на родіну".
Якщо ти не поважаєш країну, яка дозволила тобі проживати на своїй території та громадян цієї країни, то їдь додому і там танцюй де хочеш.
Виглядає, що танці будуть між кавунами🍉 та динями🍈.
На шведа чи фіна він явно не схожий.
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05.03.2026 12:19 Ответить
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Вирішив організувати собі безкоштовний квиток на родіну?
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05.03.2026 11:57 Ответить
Ясно що хач. І обличчя замилили, і країна i ім'я державна таємниця.
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05.03.2026 11:59 Ответить
Я вважаю , що МВС і МЗС дуже толірантні , тому Україні усі на голову сруть.
ТРЕБА НАЗИВАТИ І ПРИЗВІЩА І КРАЇНУ.
якщо таке було б в ЄС - депортація однозначна
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05.03.2026 13:45 Ответить
Фліска у нього майже ЗСУшна.
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05.03.2026 12:18 Ответить
Так в этом и немалая проблема . Он же не просто так в этой форме ходит - великолепное "прикрытие" ....
"В Україні з 2019 року заборонено носіння військової форми зі знаками розрізнення (шевронами, погонами) цивільними особами. Порушення тягне за собою штраф від 2550 до 3400 грн (150-200 нмдг) з конфіскацією форми . . Під час воєнного стану суворо заборонено незаконне носіння військової форми, оскільки це може ввести в оману. "
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05.03.2026 15:30 Ответить
Відправити його "на родіну".
Якщо ти не поважаєш країну, яка дозволила тобі проживати на своїй території та громадян цієї країни, то їдь додому і там танцюй де хочеш.
Виглядає, що танці будуть між кавунами🍉 та динями🍈.
На шведа чи фіна він явно не схожий.
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05.03.2026 12:19 Ответить
Білорус, чи хто?
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05.03.2026 16:09 Ответить
Молдован?>
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05.03.2026 16:46 Ответить
музика з кавказькими мотивами
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05.03.2026 19:12 Ответить
Ото ж для такої швалі ЗЕлений чоловічок в антиконституційний спосіб протягнув закон про подвійне громадянство, завдяки якому це інтернаціАнальне падло матиме право обирати нам владу та плодити собі подібне бидло, якого у нас і так свого через край, достатньо глянути на бидлоту яку наобирали в 2019.
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05.03.2026 12:24 Ответить
Як з соплеменником Міндіч-Цукерманами , промародерився , за лічені години " яжнелох", позбавляє громадянства , України - гуляй , не підсуден , награбовані мільйони вжє в офшорах
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05.03.2026 12:49 Ответить
Арестуйте ещё того мудака,который выдал ему вид на жительство.
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05.03.2026 13:07 Ответить
Жирного хача посадити на пару днів в прес-хату з ветеранами ЗСУ. Там він буде яскраво танцювати на пляшці або швабрі.
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05.03.2026 17:18 Ответить
 
 