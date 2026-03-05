Танцы на мемориале на Майдане: полиция составила протокол на иностранца. ВИДЕО

В Киеве полиция привлекла к административной ответственности 40-летнего иностранца, который танцевал на территории "Народного мемориала" погибших защитников на Майдане Независимости и опубликовал видео инцидента в соцсетях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.

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Детали инцидента

Как отмечается, видео инцидента полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей. На записи зафиксировано, как мужчина устроил танцы непосредственно на территории мемориала, который чтит память погибших защитников Украины.

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Правоохранители установили личность нарушителя – им оказался 40-летний иностранец, который уже несколько лет проживает в Украине. Участковые офицеры Шевченковского управления полиции разыскали мужчину и составили на него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство.

Поднят вопрос о запрете въезда иностранцу

Кроме того, полицейские инициировали перед Государственной миграционной службой Украины вопрос о запрете въезда иностранцу на территорию страны в соответствии с законодательством о правовом статусе иностранцев.

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