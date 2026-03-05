Танцы на мемориале на Майдане: полиция составила протокол на иностранца. ВИДЕО
В Киеве полиция привлекла к административной ответственности 40-летнего иностранца, который танцевал на территории "Народного мемориала" погибших защитников на Майдане Независимости и опубликовал видео инцидента в соцсетях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.
Детали инцидента
Как отмечается, видео инцидента полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей. На записи зафиксировано, как мужчина устроил танцы непосредственно на территории мемориала, который чтит память погибших защитников Украины.
Правоохранители установили личность нарушителя – им оказался 40-летний иностранец, который уже несколько лет проживает в Украине. Участковые офицеры Шевченковского управления полиции разыскали мужчину и составили на него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство.
Поднят вопрос о запрете въезда иностранцу
Кроме того, полицейские инициировали перед Государственной миграционной службой Украины вопрос о запрете въезда иностранцу на территорию страны в соответствии с законодательством о правовом статусе иностранцев.
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ТРЕБА НАЗИВАТИ І ПРИЗВІЩА І КРАЇНУ.
якщо таке було б в ЄС - депортація однозначна
"В Україні з 2019 року заборонено носіння військової форми зі знаками розрізнення (шевронами, погонами) цивільними особами. Порушення тягне за собою штраф від 2550 до 3400 грн (150-200 нмдг) з конфіскацією форми . . Під час воєнного стану суворо заборонено незаконне носіння військової форми, оскільки це може ввести в оману. "
Якщо ти не поважаєш країну, яка дозволила тобі проживати на своїй території та громадян цієї країни, то їдь додому і там танцюй де хочеш.
Виглядає, що танці будуть між кавунами🍉 та динями🍈.
На шведа чи фіна він явно не схожий.