На Аллее памяти павших воинов в Сумах вырезали букву "Z": полиция устанавливает злоумышленников. ФОТО
В Сумах неизвестные вырезали букву "Z" на одном из баннеров, размещенных на Аллее памяти павших защитников и защитниц Украины на площади Независимости.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня на площади Независимости в Сумах обнаружили повреждение одного из баннеров на Аллее Славы. На полотне появился символ "Z" - знак российской агрессии, что является прямым надругательством над памятью о наших героях, которые боролись за свободу Украины", - отметил он.
Правоохранители уже устанавливают обстоятельства инцидента и время его совершения. Поиск лица, причастного к акту вандализма, продолжается.
Григоров сообщил, что обратился к руководству ГУНП в Сумской области с просьбой максимально оперативно найти виновного и привлечь к ответственности.
"Соответствующее поручение - как можно быстрее восстановить поврежденное полотно и убрать следы вандализма - уже дано. Мы не позволим пренебрегать памятью наших героев. Каждый такой случай - это боль для всего общества. Но в то же время - это еще и повод сплотиться и еще крепче стоять за свою страну, за правду и за тех, кто отдал за нее жизнь", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Власне за народженням рідко позбавляють громадянства, у виняткових випадках.
Я не ходжу по ресторанах і не знаю хто там що з ким обговорює. Якби в мене були факти - то ляпнув би. А єдина квартирна крадіжка в моєму житті, це крадіжка москалями мого житла, в бою з якими загинули ці хлопці.
https://images.cnscdn.com/d/d/1/2/********************************/original.jpg Прикольні ніки - "жи..д геноцид" з сьогоднішньою реєстрацією.
Чому б їм і в Сумах не розважатися...