На Аллее памяти павших воинов в Сумах вырезали букву "Z": полиция устанавливает злоумышленников. ФОТО

В Сумах неизвестные вырезали букву "Z" на одном из баннеров, размещенных на Аллее памяти павших защитников и защитниц Украины на площади Независимости.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на площади Независимости в Сумах обнаружили повреждение одного из баннеров на Аллее Славы. На полотне появился символ "Z" - знак российской агрессии, что является прямым надругательством над памятью о наших героях, которые боролись за свободу Украины", - отметил он.

Правоохранители уже устанавливают обстоятельства инцидента и время его совершения. Поиск лица, причастного к акту вандализма, продолжается.

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Григоров сообщил, что обратился к руководству ГУНП в Сумской области с просьбой максимально оперативно найти виновного и привлечь к ответственности.

"Соответствующее поручение - как можно быстрее восстановить поврежденное полотно и убрать следы вандализма - уже дано. Мы не позволим пренебрегать памятью наших героев. Каждый такой случай - это боль для всего общества. Но в то же время - это еще и повод сплотиться и еще крепче стоять за свою страну, за правду и за тех, кто отдал за нее жизнь", - добавил он.

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