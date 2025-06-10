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Новости Фото Вандализм на памятных местах
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На Аллее памяти павших воинов в Сумах вырезали букву "Z": полиция устанавливает злоумышленников. ФОТО

В центре Сум повредили баннер на Алее памяти

В Сумах неизвестные вырезали букву "Z" на одном из баннеров, размещенных на Аллее памяти павших защитников и защитниц Украины на площади Независимости.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на площади Независимости в Сумах обнаружили повреждение одного из баннеров на Аллее Славы. На полотне появился символ "Z" - знак российской агрессии, что является прямым надругательством над памятью о наших героях, которые боролись за свободу Украины", - отметил он.

Правоохранители уже устанавливают обстоятельства инцидента и время его совершения. Поиск лица, причастного к акту вандализма, продолжается.

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Григоров сообщил, что обратился к руководству ГУНП в Сумской области с просьбой максимально оперативно найти виновного и привлечь к ответственности.

"Соответствующее поручение - как можно быстрее восстановить поврежденное полотно и убрать следы вандализма - уже дано. Мы не позволим пренебрегать памятью наших героев. Каждый такой случай - это боль для всего общества. Но в то же время - это еще и повод сплотиться и еще крепче стоять за свою страну, за правду и за тех, кто отдал за нее жизнь", - добавил он.

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В Сумах вандалы повредили баннер на Аллее памяти'яті воїнів

Автор: 

Сумская область (3337) Сумы (1183) вандализм (606) Сумский район (271) Григоров Олег (3)


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Топ комментарии
+9
Спіймати і вирізати на лобі "z" тій паскуді !
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10.06.2025 19:46 Ответить
+7
Москалі своїх позбавляють громадянства - чому ми ні - це питання. Заборона безкоштовного навчання, лікування, участі у виборах тощо.
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10.06.2025 19:52 Ответить
+2
Потвора якась прокацаплена.
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10.06.2025 19:48 Ответить
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Спіймати і вирізати на лобі "z" тій паскуді !
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10.06.2025 19:46 Ответить
Бензопилою...
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10.06.2025 20:10 Ответить
Потвора якась прокацаплена.
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10.06.2025 19:48 Ответить
Коаще б доручили це місцевим. Було б швидше і одразу з вироком.
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10.06.2025 19:51 Ответить
Москалі своїх позбавляють громадянства - чому ми ні - це питання. Заборона безкоштовного навчання, лікування, участі у виборах тощо.
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10.06.2025 19:52 Ответить
Своїх вони не можуть позбавити громадянства, якщо у людини є друге або він отримав російське - тоді так можуть позбавити.

Власне за народженням рідко позбавляють громадянства, у виняткових випадках.
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10.06.2025 19:56 Ответить
Именно поэтому. Именно потому, что в Украине есть законы и противовес в виде международной помощи и, как следствие, обязанности выполнять международные договора, в том числе о гражданстве.
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10.06.2025 19:58 Ответить
Обов'язок виховувати моральних уродів, дегенератів та ворогів держави? Немає такого у міжнародних зобов'язаннях.
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10.06.2025 20:02 Ответить
Ворони держави в ресторанах з мєнтами обговорюють відкати з квартирних крадіжок. Проти цих людей ви сцитеся щось ляпнути, бо вас завтра знайдуть під Таращею
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10.06.2025 20:12 Ответить
В даному випадку йдеться про вандалізм на могилах загиблих бійців. Це доведений факт.
Я не ходжу по ресторанах і не знаю хто там що з ким обговорює. Якби в мене були факти - то ляпнув би. А єдина квартирна крадіжка в моєму житті, це крадіжка москалями мого житла, в бою з якими загинули ці хлопці.
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10.06.2025 20:20 Ответить
Молодець! Лови 15 рублєй.
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10.06.2025 20:35 Ответить
Можна по програмі "хачу к сваім".
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10.06.2025 20:19 Ответить
Дітки веселяться.
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10.06.2025 19:58 Ответить
Дебіли, сер.
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10.06.2025 20:09 Ответить
А шо дивного. Тут он пишуть кренделі, яким Україна не дозволяє відправитися жити в "свободний Луганск". Тому вони тут страждають від тецека. Лайки. Підписки. Ніхто не видаляє.
https://images.cnscdn.com/d/d/1/2/********************************/original.jpg Прикольні ніки - "жи..д геноцид" з сьогоднішньою реєстрацією.

Чому б їм і в Сумах не розважатися...

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10.06.2025 20:04 Ответить
Так, в тій темі кацап та підкацапники добре розважилися.
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10.06.2025 20:21 Ответить
Тут сєпарні своєї хватає, та ще приїхали ті що всю Україну кормили, поникались з ФБ, сидять ждуть.
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10.06.2025 20:23 Ответить
І повне мовчання від зеленського+стефанчука+шмигаля, та РНБОУ з ГПУ!?!? Можливо, то не вони ??
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10.06.2025 20:23 Ответить
потрібні РОЗСТРІЛИ ворогів і зрадників
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10.06.2025 20:30 Ответить
 
 