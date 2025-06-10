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Новини Фото Вандалізм на пам’ятних місцях
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На Алеї пам’яті полеглих воїнів у Сумах вирізали літеру "Z": поліція встановлює зловмисників. ФОТО

У центрі Сум пошкодили банер на Алеї пам’яті

У Сумах невідомі вирізали літеру "Z" на одному з банерів, розміщених на Алеї пам’яті полеглих захисників і захисниць України на площі Незалежності.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на площі Незалежності в Сумах виявили пошкодження одного з банерів на Алеї Слави. На полотні з’явився символ "Z" – знак російської агресії, що є прямою наругою над пам’яттю про наших героїв, які боролися за свободу України", - зазначив він.

Правоохоронці вже встановлюють обставини інциденту та час його вчинення. Пошук особи, причетної до акту вандалізму, триває.

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Григоров повідомив, що звернувся до керівництва ГУНП у Сумській області з проханням максимально оперативно знайти винного та притягнути до відповідальності.

"Відповідне доручення – якнайшвидше відновити пошкоджене полотно та прибрати сліди вандалізму – уже надане. Ми не дозволимо зневажати пам’ять наших героїв. Кожен такий випадок – це біль для всього суспільства. Але водночас – це ще й привід згуртуватися та ще міцніше стояти за свою країну, за правду і за тих, хто віддав за неї життя", - додав він.

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У Сумах вандали пошкодили банер на Алеї пам'яті воїнів

Автор: 

Сумська область (3889) Суми (922) вандалізм (432) Сумський район (273) Григоров Олег (3)


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Топ коментарі
+12
Спіймати і вирізати на лобі "z" тій паскуді !
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10.06.2025 19:46 Відповісти
+10
Москалі своїх позбавляють громадянства - чому ми ні - це питання. Заборона безкоштовного навчання, лікування, участі у виборах тощо.
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10.06.2025 19:52 Відповісти
+5
Потвора якась прокацаплена.
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10.06.2025 19:48 Відповісти
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Спіймати і вирізати на лобі "z" тій паскуді !
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10.06.2025 19:46 Відповісти
Бензопилою...
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10.06.2025 20:10 Відповісти
Потвора якась прокацаплена.
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10.06.2025 19:48 Відповісти
Коаще б доручили це місцевим. Було б швидше і одразу з вироком.
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10.06.2025 19:51 Відповісти
Москалі своїх позбавляють громадянства - чому ми ні - це питання. Заборона безкоштовного навчання, лікування, участі у виборах тощо.
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10.06.2025 19:52 Відповісти
Своїх вони не можуть позбавити громадянства, якщо у людини є друге або він отримав російське - тоді так можуть позбавити.

Власне за народженням рідко позбавляють громадянства, у виняткових випадках.
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10.06.2025 19:56 Відповісти
Именно поэтому. Именно потому, что в Украине есть законы и противовес в виде международной помощи и, как следствие, обязанности выполнять международные договора, в том числе о гражданстве.
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10.06.2025 19:58 Відповісти
Обов'язок виховувати моральних уродів, дегенератів та ворогів держави? Немає такого у міжнародних зобов'язаннях.
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10.06.2025 20:02 Відповісти
Ворони держави в ресторанах з мєнтами обговорюють відкати з квартирних крадіжок. Проти цих людей ви сцитеся щось ляпнути, бо вас завтра знайдуть під Таращею
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10.06.2025 20:12 Відповісти
В даному випадку йдеться про вандалізм на могилах загиблих бійців. Це доведений факт.
Я не ходжу по ресторанах і не знаю хто там що з ким обговорює. Якби в мене були факти - то ляпнув би. А єдина квартирна крадіжка в моєму житті, це крадіжка москалями мого житла, в бою з якими загинули ці хлопці.
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10.06.2025 20:20 Відповісти
Молодець! Лови 15 рублєй.
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10.06.2025 20:35 Відповісти
Можна по програмі "хачу к сваім".
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10.06.2025 20:19 Відповісти
Дітки веселяться.
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10.06.2025 19:58 Відповісти
Дебіли, сер.
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10.06.2025 20:09 Відповісти
А шо дивного. Тут он пишуть кренделі, яким Україна не дозволяє відправитися жити в "свободний Луганск". Тому вони тут страждають від тецека. Лайки. Підписки. Ніхто не видаляє.
https://images.cnscdn.com/d/d/1/2/********************************/original.jpg Прикольні ніки - "жи..д геноцид" з сьогоднішньою реєстрацією.

Чому б їм і в Сумах не розважатися...

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10.06.2025 20:04 Відповісти
Так, в тій темі кацап та підкацапники добре розважилися.
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10.06.2025 20:21 Відповісти
Тут сєпарні своєї хватає, та ще приїхали ті що всю Україну кормили, поникались з ФБ, сидять ждуть.
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10.06.2025 20:23 Відповісти
І повне мовчання від зеленського+стефанчука+шмигаля, та РНБОУ з ГПУ!?!? Можливо, то не вони ??
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10.06.2025 20:23 Відповісти
потрібні РОЗСТРІЛИ ворогів і зрадників
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10.06.2025 20:30 Відповісти
 
 