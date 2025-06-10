На Алеї пам’яті полеглих воїнів у Сумах вирізали літеру "Z": поліція встановлює зловмисників. ФОТО

У Сумах невідомі вирізали літеру "Z" на одному з банерів, розміщених на Алеї пам’яті полеглих захисників і захисниць України на площі Незалежності.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на площі Незалежності в Сумах виявили пошкодження одного з банерів на Алеї Слави. На полотні з’явився символ "Z" – знак російської агресії, що є прямою наругою над пам’яттю про наших героїв, які боролися за свободу України", - зазначив він.

Правоохоронці вже встановлюють обставини інциденту та час його вчинення. Пошук особи, причетної до акту вандалізму, триває.

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Григоров повідомив, що звернувся до керівництва ГУНП у Сумській області з проханням максимально оперативно знайти винного та притягнути до відповідальності.

"Відповідне доручення – якнайшвидше відновити пошкоджене полотно та прибрати сліди вандалізму – уже надане. Ми не дозволимо зневажати пам’ять наших героїв. Кожен такий випадок – це біль для всього суспільства. Але водночас – це ще й привід згуртуватися та ще міцніше стояти за свою країну, за правду і за тих, хто віддав за неї життя", - додав він.

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