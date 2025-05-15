На Алеї героїв посилять охорону після сьогоднішнього інциденту, - КМВА

Місцева влада планує посилити охорону та заборонити масові заходи на Народному Меморіалі Памʼяті на Майдані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він згадав, про бійку, яка відбулась поблизу Меморіалу, наслідком якої стало пошкодження прапорів, фотографій загиблих.

Зважаючи на це очільник адміністрації пообіцяв підготувати розпорядження про:

посилення охорони в районі меморіалу;

заходів на Майдані у визначених локаціях, а також інших масових заходів (окрім вшанування памʼяті); заборону видачі і перегляд виданих дозволів на комерційну діяльність на локаціях Майдану (аніматори, кульки, фоторамки тощо).

Нагадаємо у Києві правоохоронці затримали місцеву мешканку, яка на Алеї Героїв пошкодила кілька портретів полеглих українських захисників та прапорці.

