8 262 11
На Алеї героїв посилять охорону після сьогоднішнього інциденту, - КМВА
Місцева влада планує посилити охорону та заборонити масові заходи на Народному Меморіалі Памʼяті на Майдані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Він згадав, про бійку, яка відбулась поблизу Меморіалу, наслідком якої стало пошкодження прапорів, фотографій загиблих.
Зважаючи на це очільник адміністрації пообіцяв підготувати розпорядження про:
- посилення охорони в районі меморіалу;
- заборону проведення розважальних
заходів на Майдані у визначених локаціях, а також інших масових заходів (окрім вшанування памʼяті);
- заборону видачі і перегляд виданих дозволів на комерційну діяльність на локаціях Майдану (аніматори, кульки, фоторамки тощо).
Нагадаємо у Києві правоохоронці затримали місцеву мешканку, яка на Алеї Героїв пошкодила кілька портретів полеглих українських захисників та прапорці.
Топ коментарі
+15 Герхард
показати весь коментар15.05.2025 23:43 Відповісти Посилання
+11 Vadym Sestritsyn #580662
показати весь коментар15.05.2025 23:45 Відповісти Посилання
+9 Oleh Hello
показати весь коментар16.05.2025 00:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Основна функція ОВА - підсирати і підміняти обрану місцеву владу
Але ж за три роки московської війни, стефанчуки+зеленський+шмигаль, разом з батальйоном держСекретарва із замами, САБОТУЮТЬ внесення і прийняття, таких змін!
Їм Оманські помічники ригоАНАЛів, з урядового кварталу, це ЗАБОРОНЯЮТЬ?!?!