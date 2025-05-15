УКР
Бійка на Алеї героїв
На Алеї героїв посилять охорону після сьогоднішнього інциденту, - КМВА

Поліцейські затримали жінку, яка вчиняла хуліганські дії на Алеї Героїв

Місцева влада планує посилити охорону та заборонити масові заходи на Народному Меморіалі Памʼяті на Майдані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він згадав, про бійку, яка відбулась поблизу Меморіалу, наслідком якої стало пошкодження прапорів, фотографій загиблих.

Запустив вночі салют з вікна багатоповерхівки на Оболоні: киянину загрожує до 5 років тюрми. ФОТО

Зважаючи на це очільник адміністрації пообіцяв підготувати розпорядження про:

  • посилення охорони в районі меморіалу;
  • заборону проведення розважальних
    заходів на Майдані у визначених локаціях, а також інших масових заходів (окрім вшанування памʼяті);
  • заборону видачі і перегляд виданих дозволів на комерційну діяльність на локаціях Майдану (аніматори, кульки, фоторамки тощо).

Нагадаємо у Києві правоохоронці затримали місцеву мешканку, яка на Алеї Героїв пошкодила кілька портретів полеглих українських захисників та прапорці.

Київ збільшує видатки на допомогу силам безпеки та оборони ще на 500 млн грн, - Кличко

Автор: 

Київ (20033) хуліганство (238) вандалізм (438)
Топ коментарі
+15
А проплачені збіговиська призначенці з ОВА і організовують.

Основна функція ОВА - підсирати і підміняти обрану місцеву владу
показати весь коментар
15.05.2025 23:43 Відповісти
+11
С каких пор КМВА стала міцевою владою?
показати весь коментар
15.05.2025 23:45 Відповісти
+9
У нас дуже багато серед громадян російських консерв і у них не витримують нерви.
показати весь коментар
16.05.2025 00:05 Відповісти
А проплачені збіговиська призначенці з ОВА і організовують.

Основна функція ОВА - підсирати і підміняти обрану місцеву владу
показати весь коментар
15.05.2025 23:43 Відповісти
С каких пор КМВА стала міцевою владою?
показати весь коментар
15.05.2025 23:45 Відповісти
З моменту виборів 2019 року, коли слугоригам замало булави, всього парламенту через монобільшість, уряду, силовиків, прокуратур, судів і військово-цивільних адміністрацій, вони ще забирають владу у мерів, призначаючи на такі посади,як в Києві, гроші забрали давно. Постійно критикують через своїх журнашлюх, проводять проплачені мітинги і призначають таких, як наприклад в Київ - Мамедова Тимура Фіруддіновича, змінюючи йому прізвисько на українське - Ткаченко. Боневтік Потужно-Брехливий не переварює українців, як і Україну, а тому всі його призначенці або кацапи, або євреї, або абхазці, чи татари. Є і ніби з українськитми прізвищами - але вони мають ненавидіти Україну і діяти проти України.
показати весь коментар
16.05.2025 06:34 Відповісти
Посилите ТРЕБА, НЕВІДКЛАДНО, рівень ПОКАРАННЯ за такі діяння, внесенням та прийняттям, у ТУРБОРЕЖИМІ, змін до законодавства!
Але ж за три роки московської війни, стефанчуки+зеленський+шмигаль, разом з батальйоном держСекретарва із замами, САБОТУЮТЬ внесення і прийняття, таких змін!
Їм Оманські помічники ригоАНАЛів, з урядового кварталу, це ЗАБОРОНЯЮТЬ?!?!
показати весь коментар
15.05.2025 23:47 Відповісти
Можна подумати про достойний меморіал для полеглих героїв.
показати весь коментар
15.05.2025 23:54 Відповісти
У нас дуже багато серед громадян російських консерв і у них не витримують нерви.
показати весь коментар
16.05.2025 00:05 Відповісти
Серед влади ще більше.
показати весь коментар
16.05.2025 02:35 Відповісти
Тому покарання ******* жорстке за зраду требарозстрілювать ухилянтів і кацапсячі підстилки абоїдуть на парашу або гойдаються на ліхтарях
показати весь коментар
16.05.2025 06:10 Відповісти
сам послав цю дуру,щоб потім тітуханам розвязать руки.
показати весь коментар
16.05.2025 06:44 Відповісти
 
 