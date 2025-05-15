РУС
На Аллее героев усилят охрану после сегодняшнего инцидента, - КГГА

Полицейские задержали женщину, которая совершала хулиганские действия на Аллее Героев

Местные власти планируют усилить охрану и запретить массовые мероприятия на Народном Мемориале Памяти на Майдане.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Он вспомнил о драке, которая состоялась вблизи Мемориала, следствием которой стало повреждение флагов, фотографий погибших.

Ввиду этого глава администрации пообещал подготовить распоряжение об:

  • усилении охраны в районе мемориала;
  • запрете проведения развлекательных мероприятий на Майдане в определенных локациях, а также других массовых мероприятий (кроме почтения памяти);
  • запрете выдачи и пересмотре выданных разрешений на коммерческую деятельность на локациях Майдана (аниматоры, шарики, фоторамки и т.д.).

Напомним, в Киеве правоохранители задержали местную жительницу, которая на Аллее Героев повредила несколько портретов павших украинских защитников и флажки.

А проплачені збіговиська призначенці з ОВА і організовують.

Основна функція ОВА - підсирати і підміняти обрану місцеву владу
показать весь комментарий
15.05.2025 23:43 Ответить
С каких пор КМВА стала міцевою владою?
показать весь комментарий
15.05.2025 23:45 Ответить
З моменту виборів 2019 року, коли слугоригам замало булави, всього парламенту через монобільшість, уряду, силовиків, прокуратур, судів і військово-цивільних адміністрацій, вони ще забирають владу у мерів, призначаючи на такі посади,як в Києві, гроші забрали давно. Постійно критикують через своїх журнашлюх, проводять проплачені мітинги і призначають таких, як наприклад в Київ - Мамедова Тимура Фіруддіновича, змінюючи йому прізвисько на українське - Ткаченко. Боневтік Потужно-Брехливий не переварює українців, як і Україну, а тому всі його призначенці або кацапи, або євреї, або абхазці, чи татари. Є і ніби з українськитми прізвищами - але вони мають ненавидіти Україну і діяти проти України.
показать весь комментарий
16.05.2025 06:34 Ответить
Посилите ТРЕБА, НЕВІДКЛАДНО, рівень ПОКАРАННЯ за такі діяння, внесенням та прийняттям, у ТУРБОРЕЖИМІ, змін до законодавства!
Але ж за три роки московської війни, стефанчуки+зеленський+шмигаль, разом з батальйоном держСекретарва із замами, САБОТУЮТЬ внесення і прийняття, таких змін!
Їм Оманські помічники ригоАНАЛів, з урядового кварталу, це ЗАБОРОНЯЮТЬ?!?!
показать весь комментарий
15.05.2025 23:47 Ответить
Можна подумати про достойний меморіал для полеглих героїв.
показать весь комментарий
15.05.2025 23:54 Ответить
У нас дуже багато серед громадян російських консерв і у них не витримують нерви.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:05 Ответить
Серед влади ще більше.
показать весь комментарий
16.05.2025 02:35 Ответить
Тому покарання ******* жорстке за зраду требарозстрілювать ухилянтів і кацапсячі підстилки абоїдуть на парашу або гойдаються на ліхтарях
показать весь комментарий
16.05.2025 06:10 Ответить
сам послав цю дуру,щоб потім тітуханам розвязать руки.
показать весь комментарий
16.05.2025 06:44 Ответить
 
 