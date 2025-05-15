8 262 11
На Аллее героев усилят охрану после сегодняшнего инцидента, - КГГА
Местные власти планируют усилить охрану и запретить массовые мероприятия на Народном Мемориале Памяти на Майдане.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Он вспомнил о драке, которая состоялась вблизи Мемориала, следствием которой стало повреждение флагов, фотографий погибших.
Ввиду этого глава администрации пообещал подготовить распоряжение об:
- усилении охраны в районе мемориала;
- запрете проведения развлекательных мероприятий на Майдане в определенных локациях, а также других массовых мероприятий (кроме почтения памяти);
- запрете выдачи и пересмотре выданных разрешений на коммерческую деятельность на локациях Майдана (аниматоры, шарики, фоторамки и т.д.).
Напомним, в Киеве правоохранители задержали местную жительницу, которая на Аллее Героев повредила несколько портретов павших украинских защитников и флажки.
Основна функція ОВА - підсирати і підміняти обрану місцеву владу
Але ж за три роки московської війни, стефанчуки+зеленський+шмигаль, разом з батальйоном держСекретарва із замами, САБОТУЮТЬ внесення і прийняття, таких змін!
Їм Оманські помічники ригоАНАЛів, з урядового кварталу, це ЗАБОРОНЯЮТЬ?!?!