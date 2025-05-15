На Аллее героев усилят охрану после сегодняшнего инцидента, - КГГА

Местные власти планируют усилить охрану и запретить массовые мероприятия на Народном Мемориале Памяти на Майдане.

об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Он вспомнил о драке, которая состоялась вблизи Мемориала, следствием которой стало повреждение флагов, фотографий погибших.

Ввиду этого глава администрации пообещал подготовить распоряжение об:

усилении охраны в районе мемориала;

запрете проведения развлекательных мероприятий на Майдане в определенных локациях, а также других массовых мероприятий (кроме почтения памяти);

запрете выдачи и пересмотре выданных разрешений на коммерческую деятельность на локациях Майдана (аниматоры, шарики, фоторамки и т.д.).

Напомним, в Киеве правоохранители задержали местную жительницу, которая на Аллее Героев повредила несколько портретов павших украинских защитников и флажки.

