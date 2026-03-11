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Новини Фото Обстріл Краматорська
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Війська РФ ударили 4 ФАБ-250 по Краматорську: поранено жінку, пошкоджено багатоповерхівки і заклади освіти. ФОТО

Краматорськ Донецької області зазнав чотирьох авіаударів.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається,російські війська, з застосуванням чотирьох ФАБ-250, завдали ударів по центру міста та житловим забудовам.

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Поранено жінку

За попередньою інформацією, поранень зазнала жінка 1959р.н.

Пошкоджено десятки багатоповерхівок, два заклади освіти, заклад культури, магазини та торговельні центри.

Залучені всі аварійні бригади.

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Наслідки

обстріл Краматорська
обстріл Краматорська
обстріл Краматорська

Автор: 

Краматорськ (933) обстріл (34547) Донецька область (11341) Краматорський район (1275)
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11.03.2026 09:53 Відповісти
Крматорськ не якийсь оман, для нього ппо не знайшлося.
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11.03.2026 10:31 Відповісти
 
 