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Війська РФ ударили 4 ФАБ-250 по Краматорську: поранено жінку, пошкоджено багатоповерхівки і заклади освіти. ФОТО
Краматорськ Донецької області зазнав чотирьох авіаударів.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається,російські війська, з застосуванням чотирьох ФАБ-250, завдали ударів по центру міста та житловим забудовам.
Поранено жінку
За попередньою інформацією, поранень зазнала жінка 1959р.н.
Пошкоджено десятки багатоповерхівок, два заклади освіти, заклад культури, магазини та торговельні центри.
Залучені всі аварійні бригади.
Наслідки
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар11.03.2026 09:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Kravchenko Igor
показати весь коментар11.03.2026 10:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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