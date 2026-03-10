Доба на Донеччині: під ворожими ударами опинилися Слов’янськ, Краматорськ, Миколаївка та Райгородок. ФОТОрепортаж
Протягом 9 березня російські війська завдали понад 1 600 ударів по Донеччині. Пошкоджено 7 цивільних об’єктів, зокрема житлові будинки та інфраструктуру. Під вогнем перебували міста Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Райгородок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Краматорський район
Унаслідок дронових атак у Миколаївці пошкоджено 2 об’єкти інфраструктури, в Райгородку – приватну оселю. У Краматорську БпЛА влучив в дорожнє покриття.
У Карпівці - 4 будинки. В Андріївці знищено автівку.
Удари по Слов'янську
По Слов’янську війська РФ вдарили FPV-дроном – пошкодили 2 приватних будинки та 2 господарських споруди. Сьогодні, близько 00:50 ворог знову атакував місто – пошкоджено АЗС.
Крім того, вночі росіяни атакували місто двома БпЛА "Герань-2", повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
""Промзона. Пошкоджено складські приміщення. На щастя, без постраждалих", - зазначив Лях.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Наслідки атаки
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