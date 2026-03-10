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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: під ворожими ударами опинилися Слов’янськ, Краматорськ, Миколаївка та Райгородок. ФОТОрепортаж

Протягом 9 березня російські війська завдали понад 1 600 ударів по Донеччині. Пошкоджено 7 цивільних об’єктів, зокрема житлові будинки та інфраструктуру. Під вогнем перебували міста Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Райгородок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Краматорський район

Унаслідок дронових атак у Миколаївці пошкоджено 2 об’єкти інфраструктури, в Райгородку – приватну оселю. У Краматорську БпЛА влучив в дорожнє покриття.

У Карпівці - 4 будинки.  В Андріївці знищено автівку.

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Удари по Слов'янську 

По Слов’янську війська РФ вдарили FPV-дроном – пошкодили 2 приватних будинки та 2 господарських споруди. Сьогодні, близько 00:50 ворог знову атакував місто – пошкоджено АЗС.

Крім того, вночі росіяни атакували місто двома БпЛА "Герань-2", повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

""Промзона. Пошкоджено складські приміщення. На щастя, без постраждалих", - зазначив Лях.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

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Наслідки атаки

Оперативна ситуація по області станом на ранок 10 березня.
Оперативна ситуація по області станом на ранок 10 березня.
Оперативна ситуація по області станом на ранок 10 березня.
Оперативна ситуація по області станом на ранок 10 березня.
Оперативна ситуація по області станом на ранок 10 березня.
Оперативна ситуація по області станом на ранок 10 березня.

Автор: 

Краматорськ (933) обстріл (34491) Донецька область (11336) Бахмутський район (858) Краматорський район (1274) Різниківка (49) Миколаївка (55) Райгородок (25) Слов’янськ (835) Андріївка (26)
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У 2024 я виконував завдання у селах Нове та Рідкодуб під Лиманом. Коли їхали туди зі Славіка, пили каву у Райгородку. Тоді там була дуже смачна кава у придорожньому кафе Добра кава.
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10.03.2026 11:15 Відповісти
 
 