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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: под вражескими ударами оказались Славянск, Краматорск, Николаевка и Райгородок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 9 марта российские войска нанесли более 1 600 ударов по Донецкой области. Повреждены 7 гражданских объектов, в том числе жилые дома и инфраструктура. Под обстрелом находились города Краматорск, Николаевка, Славянск, поселок Райгородок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Краматорский район

В результате дронных атак в Николаевке повреждены 2 объекта инфраструктуры, в Райгородке – частный дом. В Краматорске БПЛА попал в дорожное покрытие.

В Карповке – 4 дома. В Андреевке уничтожен автомобиль.

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Удары по Славянску 

По Славянску войска РФ нанесли удар FPV-дроном – повредили 2 частных дома и 2 хозяйственных постройки. Сегодня, около 00:50 враг снова атаковал город – повреждена АЗС.

Кроме того, ночью россияне атаковали город двумя БПЛА "Герань-2", сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

"Промышленная зона. Повреждены складские помещения. К счастью, без пострадавших", – отметил Лях.

Бахмутский район

В Резниковке Северской общины поврежден дом.

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Последствия атаки

Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 10 марта.
Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 10 марта.
Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 10 марта.
Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 10 марта.
Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 10 марта.
Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 10 марта.

Автор: 

Краматорськ (2489) обстрел (33139) Донецкая область (12456) Бахмутский район (853) Краматорский район (1260) Резниковка (49) Николаевка (54) Райгородок (24) Славянск (2731) Андреевка (25)
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У 2024 я виконував завдання у селах Нове та Рідкодуб під Лиманом. Коли їхали туди зі Славіка, пили каву у Райгородку. Тоді там була дуже смачна кава у придорожньому кафе Добра кава.
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10.03.2026 11:15 Ответить
 
 