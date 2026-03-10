Сутки в Донецкой области: под вражескими ударами оказались Славянск, Краматорск, Николаевка и Райгородок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 9 марта российские войска нанесли более 1 600 ударов по Донецкой области. Повреждены 7 гражданских объектов, в том числе жилые дома и инфраструктура. Под обстрелом находились города Краматорск, Николаевка, Славянск, поселок Райгородок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Краматорский район

В результате дронных атак в Николаевке повреждены 2 объекта инфраструктуры, в Райгородке – частный дом. В Краматорске БПЛА попал в дорожное покрытие.

В Карповке – 4 дома. В Андреевке уничтожен автомобиль.

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Удары по Славянску

По Славянску войска РФ нанесли удар FPV-дроном – повредили 2 частных дома и 2 хозяйственных постройки. Сегодня, около 00:50 враг снова атаковал город – повреждена АЗС.

Кроме того, ночью россияне атаковали город двумя БПЛА "Герань-2", сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

"Промышленная зона. Повреждены складские помещения. К счастью, без пострадавших", – отметил Лях.

Бахмутский район

В Резниковке Северской общины поврежден дом.

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Последствия атаки











