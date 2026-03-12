Ворог за добу обстріляв Харків і область: троє загиблих, 16 поранених. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби внаслідок атак по Харкову та 14 населених пунктах області загинули троє людей, 16 дістали поранення, серед них дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Загиблі та постраждалі

Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Київський райони Харкова. Крім того, під ударом росіян опинилися низка населених пунктів:

У м. Харків загинули 45-річний і 50-річний чоловіки, постраждали жінки 47, 50, 60 років та чоловіки 49, 39, 36, 33 років;

у м. Чугуїв загинув 53-річний чоловік, постраждали жінки 41 і 60 років;

у м. Мерефа постраждали 74-річна і 37-річна жінки, 62-річний чоловік і 6-річна дівчинка;

у с. Леб’яже Пролісненської громади постраждав 53-річний чоловік;

у с. Олександрівка Золочівської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждала 72-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

8 КАБ;

13 БпЛА типу "Герань-2";

4 БпЛА типу "Молнія";

6 fpv-дронів;

15 БпЛА (тип встановлюється).

На Харківщині зафіксовано масові руйнування цивільної інфраструктури

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено цивільне підприємство, електромережі, скління вікон багатоквартирного будинку;

у Богодухівському районі пошкоджено сільгосптехніку (сел. Золочів);

у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду, 3 автомобілі (с. Приколотне);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Оскіл);

у Харківському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 3 автомобілі, гараж (м. Мерефа), 3 приватні будинки, господарчу споруду, автомобіль (м. Дергачі), споруду (с. Циркуни);

у Чугуївському районі пошкоджено 3 трактори, навантажувач, ангар (с. Леб’яже), трактор, господарчу споруду (с. Іванівка), приватний будинок (м. Чугуїв), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Малинівка).

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Рятувальники зазнали повторних ударів під час ліквідації наслідків

Під час гасіння пожеж після нічної атаки БпЛА ворог завдав повторних ударів по Золочівській, Малинівській, Великобурлуцькій громадах та Харкові. Пошкоджено пожежну автоцистерну.













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