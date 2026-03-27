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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Окупанти атакували безпілотниками Чернігівщину: загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали ударів по Корюківському району Чернігівської області, внаслідок чого є загиблий.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Жертва атаки

"Чернігівщина: внаслідок російських ударів БпЛА по одному з населених пунктів Корюківщини загинув 95-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

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Спалахнула пожежа

Зазначається, що сталося займання житлового будинку.

Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу.

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Наслідки атаки

Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини

Автор: 

обстріл (34993) Чернігівська область (1411) Корюківський район (71)
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