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Окупанти атакували безпілотниками Чернігівщину: загинув чоловік. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали ударів по Корюківському району Чернігівської області, внаслідок чого є загиблий.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Жертва атаки
"Чернігівщина: внаслідок російських ударів БпЛА по одному з населених пунктів Корюківщини загинув 95-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
Спалахнула пожежа
Зазначається, що сталося займання житлового будинку.
Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу.
Наслідки атаки
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