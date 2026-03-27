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Повністю знищено нафтоналивний причал: порт Усть-Луга після атаки безпілотників. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Унаслідок атак українських дронів на термінал в порту Усть-Луга у Ленінградській області (РФ) повністю вигорів один нафтоналивний причал.
Про це повідомив проєкт Dnipro Osint і опублікував супутникові знімки, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
На знімках видно той причал, що згорів, а також пошкодження на ділянці з резервуарами та технічними естакадами. Видно і ще один нафтоналивний причал — пошкоджений.
Крім того, на нових супутникових знімках видно пожежу від розливу нафтопродуктів.
"Російський нафтовий експортний термінал "Усть-Луга" охоплений полум’ям після вчорашнього успішного удару українських безпілотників", - повідомив інший осінтер та показав супутникові фото.
Що передувало?
- У ніч на 25 березня Ленінградську область РФ атакували дрони. Унаслідок атаки спалахнула сильна пожежа у порту Усть-Луга, який є другим найбільшим вузлом експорту російської нафти на Балтійському морі.
- У цьому порту дрони влучили в об'єкти найбільшого виробника скрапленого газу в Росії "Новатек". Після удару там зупинили відвантаження нафти та нафтопродуктів.
- У ніч на 27 березня Сили оборони України повторно уразили дронами порт Усть-Луга.
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